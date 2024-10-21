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خارج الحدود

هربا من جيش الاحتلال، طفلة فلسطينية تحمل أختها المصابة للبحث عن ملاذ آمن ( فيديو)

طفلة فلسطينية، فيتو
طفلة فلسطينية، فيتو

 تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يظهر طفلة نازحة في قطاع غزة تحمل شقيقتها الجريحة، باحثة عن ملاذ آمن وهربًا من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وظهرت الطفلة الفلسطينية، وعليها مظاهر الأسى والجوع والدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي على غزة.

طفلة فلسطينية تحمل أختها المصابة 

ويعاني قطاع غزة، وبالأخص بالجزأ الشمالي، من نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية، في ظل الحصار الخانق الذي يفرضه جيش الاحتلال على القطاع.

معاناة قطاع غزة من نقص حاد في المواد الغذائية 

وأكدت حركة حماس، أن شمال قطاع غزة لم تصل إليه أي مساعدات إنسانية منذ أكثر من أسبوعين، وذلك في ظل عجز المجتمع الدولي في إقناع إسرائيل بوقف الحرب الشعواء على غزة.

ومنذ عدة أيام يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية موسعة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، مما تسبب فى استشهاد العديد من الفلسطينيين من بينهم أطفال ونساء وكبار السن.

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