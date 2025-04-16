ضبط نصف طن أسماك فاسدة قبل طرحها في شم النسيم بأسواق الفيوم

تمكنت حملة من مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، من ضبط نصف طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بأحد محلات بيع الأسماك الشهيرة، قبل طرحها للبيع في أسواق الممافظة، استعدادا لأعياد الربيع وشم النسيم.

نتائج حملة تموينية علي محلات وأسواق الاسماك

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة الرقابية بالمديرية، شنت حملة علي محلات وأسواق الأسماك الطازجة والمجمدة والمملحة، بهدف السيطرة علي ما يطرح للتداول في أسواق المحافظة خلال الاحتفال باعياد الربيع وعيد القيامة، باعتبار أنه موسم لاستهلاك الأسماك بكافة انواعها، واسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل أسماك مجمدة شهير بحي البارودية، وبحوزته لحيازته أسماك مجمدة فاسدة، ويري بالغين المجردة التغيير في خواصها الطبيعية، وبلغ وزن ما تم ضبطه نصف طن اسماك مجمدة.

وتحرر المحضر اللازم وأحيل الي الاجهزة الأمنية، لإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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