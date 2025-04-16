من الخاتم إلى حمالة الصدر، سعر صادم لإطلالة محمد رمضان المثيرة بحفله في أمريكا

تعرض الفنان محمد رمضان لانتقادات كثيرة خلال الساعات الماضية بسبب إطلالته خلال حفله الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت إحدى صفحات السوشيال ميديا عبر الفيس بوك، سعر إطلالة محمد رمضان التي تخطت 8 آلاف دولار.



اعتاد الجمهور من الفنان محمد رمضان إثارة الجدل بين الحين والآخر، حيث يتصدر اسمه محركات البحث الاجتماعي بشكل مستمر، لتصرفاته الغريبة، وإطلالاته الأكثر غرابة، إلا أن هناك خمسة أزمات اصطدم بها نمبر وان مع الجمهور، وواجه انتقادات قوية ولاذعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

أزمات محمد رمضان

وكانت من بين الأزمات العنيفة التي واجهها محمد رمضان واصطدم بالجمهور، هي أزمته مع الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، الذي تسبب في فصله من عمله، وإحالته للتقاعد، كما أنه رفض تعويضه عن الأضرار التي لحقت به بسببه، بعدما التقط رمضان صورة تذكارية داخل قمرة قيادة الطائرة التي كان يقودها أبو اليسر، وهذا ما تسبب في إحالته للتحقيق، إلا أن الجمهور تعاطف معه وهاجم نمبر وان بقوة.

أما الأزمة الثانية فكانت بسبب التقاط رمضان عدد من الصور مع بعض الأشخاص بإمارة دبي، واتضح أنهم يحملون الجنسية الإسرائيلية، مما تسبب في أزمة كبيرة له وتعرضه لحالة من الهجوم من الجمهور، وتم إحالته للتحقيق بنقابة المهن التمثيلية.

وثالث هذه الأزمات عندما سخر من الفنانة سميرة عبد العزيز التي أعلنت أنها اعتذرت عن تجسيدها لدور الأم في أحد مسلسلاته، وهذا ما جعله يصدر بعض التصريحات الساخرة منها، مما جعله يصطدم مع الجمهور الذين ناصروا سميرة عبد العزيز ضد سخريته.

وكانت أزمة الفنانة ياسمين صبري ومحمد رمضان من الأزمات التي جعلت الجمهور يتعاطف معها ضده، بعدما تسبب لها في حرج شديد بإحدى الحفلات العامة وقال لها: “أنتِ مجنونة!؟".

والأزمة الخامسة هي ظهور محمد رمضان بملابس غير لائقة بإحدى الحفلات الغنائية بالولايات المتحدة الأمريكية وهذا ما تسبب في تعرضه لهجمة شرسة من الجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.