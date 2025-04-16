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محافظات

إصابة 18 شخصًا في انقلاب سيارة على الطريق الإقليمي بالفيوم

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

أصيب 18شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الإقليمي، وتوجهت سيارات مرفق إسعاف الفيوم، لنقل المصابين إلى مستشفي العياط  المركزي لتلقي العلاج.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث مروري على الطريق الإقليمي، وعلى الفور انتقلت قوة من إدارة مرور الفيوم، وأدارة تأمين المنافذ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت الي اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة في نهر الطريق، وإصابة 18شخصا تم نقلهم جميعا إلى مستشفى العياط  المركزي بواسطة 12 سيارة إسعاف من مرفق إسعاف الفيوم.   

 

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وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدى توافر وسائل الأمن والمتانة بها، وتولي التحقيق.

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