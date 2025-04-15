سقوط التركي وأحلام في قبضة الأجهزة الأمنية بالفيوم بـ 50 قطعة حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين بحوزتهما 50 قطعة من جوهر الحشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

حكاية التركي ورجب أحلام مع مكافحة المخدرات

وكانت معلومات قد وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصين عاطلين يتخذين من دائرة قسم شرطة أول الفيوم، مسرحا لترويج المواد المخدرة، وممارسة نشاطهما الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات، تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، وقطاع الأمن العام، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن تردد المتهمين، وبمجرد ظهورهما تم إلقاء القبض عليهما، وتبين أنهما " محمود. م.ع " وشهرته التركي، و" خالد.ج.ي " وشهرته رجب أحلام، وبحوزتهما 50 قطعة لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي 2400 جنيه، وهاتفين محمولين، وسلاح أبيض، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 200 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهما، أقرا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.