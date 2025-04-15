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محافظات

سقوط التركي وأحلام في قبضة الأجهزة الأمنية بالفيوم بـ 50 قطعة حشيش

قسم أول الفيوم، فيتو
قسم أول الفيوم، فيتو

 تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومكتب مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، من ضبط شخصين بحوزتهما 50 قطعة من جوهر الحشيش، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات تحت تصرف النيابة العامة.

 

حكاية التركي ورجب أحلام مع مكافحة المخدرات

وكانت معلومات قد وردت  لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن شخصين عاطلين يتخذين من دائرة قسم شرطة أول الفيوم، مسرحا لترويج المواد المخدرة، وممارسة  نشاطهما الإجرامي، وبعد التأكد من صحة  المعلومات، تم تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة،  والتنسيق مع مديرية أمن الفيوم، وقطاع الأمن العام، وتم نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة في أماكن تردد المتهمين، وبمجرد ظهورهما تم إلقاء القبض عليهما، وتبين أنهما " محمود. م.ع " وشهرته التركي، و" خالد.ج.ي " وشهرته رجب أحلام،  وبحوزتهما 50 قطعة  لجوهر الحشيش، ومبلغ مالي  2400 جنيه، وهاتفين محمولين، وسلاح أبيض، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بمبلغ 200 ألف جنيه، وبمواجهة المتهمين بما هو منسوب إليهما، أقرا بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات.

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وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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