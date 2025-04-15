إصابة 19 شخصا في حادث انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 19 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل مدينة العياط، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى التأمين الصحي بالفيوم، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب ميكروباص علي الطريق الغربي

كان مدير أمن الفيوم، اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي، بالقرب من مدخل العياط، وسقوط مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث، وتبين إصابة 19 شخصا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي التأمين الصحي بالفيوم لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وإعداد تقرير بحالة السيارة ومدي توافر وسائل الأمن والمتانة، وتولي التحقيق.

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