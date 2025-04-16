ضبط مخالفات داخل مطعم شهير في العمرانية

وجهت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة استهدفت مطعم شهير بدائرة قسم شرطة العمرانية، بعد ورود شكاوي المواطنين من المطعم بسبب انتشار الحشرات والذباب علي المأكولات التي يتم أعدها في مطبخ المطعم.

وبناءا عليه قامت قوات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة بمداهمة المطعم وبالفحص تبين، انتشار الذباب بكثرة في أماكن الغذاء، وعدم التزام العاملين بارتداء القفازات والملابس المناسبة للتعامل مع الغذاء، وعدم التخزين المناسب للأطعمة، وعدم نظافة الحوائط، وتم تحرير محضر بالمخالفة وجار العرض علي النيابة

ويواصل رجال المباحث إلى أقوال الشهود مع إجراء التحريات اللازمة، وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية.



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