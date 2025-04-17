هدية الرئيس إلى عمال مصر، موقف مشروع قانون العمل بعد موافقة النواب وموعد تطبيقه

تعكف الأمانة العامة لـمجلس النواب، على ضبط ومراجعة مواد مشروع قانون العمل في صورته النهائية، تمهيدًا لإرساله لرئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد

وتشير التوقعات إلى أن صدور قانون العمل وبدء تطبيقه بالتزامن مع احتفالات الأول من مايو “عيد العمل”، ليكون هدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عمال مصر.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون العمل

يأتي ذلك بعدما شهد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة أمس الموافقة نهائيا على مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

تعديل بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء، تم إعادة مداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل.

إعادة مداولة بشأن مواد مشروع قانون العمل الجديد

وتقدمت الحكومة بعدد من التعديلات على مواد مشروع القانون، كما شهدت الجلسة تقدم عدد من النواب ببعض التعديلات على التشريع الجديد.

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

وكان المجلس وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد تعريف العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لا سيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أي أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفق ما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على دورية اجتماع المجلس القومي للأجور ليكون كل 6 أشهر على الأقل، بعدما كان كل 3 أشهر على الأقل، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

إعادة المداولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة على مواد مشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة.

تعديل دورية اجتماع المجلس القومي للأجور

ووافق مجلس النواب، على مقترح مقدم من الحكومة بتعديل المادة 103 من مشروع قانون العمل، حيث يقضي التعديل بأن يكون اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر علي الأقل، بدلا من 3 أشهر وفقا لما سبق والموافقة عليه.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور

وتنص المادة 103 من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

موعد اجتماع المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدلا من 3

وطالب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن يكون انعقاد المجلس القومي للأجور كل 6 أشهر بدل 3 أشهر.

أسباب تعديل موعد اجتماع المجلس القومي للأجور

وقال الوزير: الـ3 أشهر مدة قصيرة لن يحدث فيها أمور قد تستدعي انعقاد المجلس بكامله بهذا التشكيل الضخم، الأمر الذي أيدته لجنة القوي العاملة، ووافق عليه مجلس النواب.

كما وافق مجلس النواب، على مقترح الحكومة بتعديل المادة 122 بمشروع قانون العمل، لتقضي بأنه على صاحب العمل أن يضع بالمداخل الرئيسية التي يستعملها العمال، أو في مكان ظاهر بالمنشأة جدولًا ببيان يوم الراحة الأسبوعية، وساعات العمل، وفترات الراحة المقررة لكل العاملين، وما يطرأ على هذا الجدول من تعديل مع إخطار الجهة الإدارية المختصة بصورة من هذا الجدول، أو ما يطرأ عليه من تعديل قبل تنفيذه بسبعة أيام علي الأكثر، وذلك بدلا من (علي الأقل) لتحقيق التوازن بين جميع الأطراف.

أهداف مشروع قانون العمل الجديد

ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية

ويقوم مشروع قانون العمل على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التواؤم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

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