السبت 15 مارس 2025
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سياسة

يضم ٥ وزراء، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد

القومي للأجور، فيتو
القومي للأجور، فيتو

ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأسبوع الجاري، المواد الخاصة بالمجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل الجديد.

تشكيل المجلس القومي للأجور 

وحددت المادة (101) من مشروع قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: أن يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-   الوزير المختص أو من ينيبه.

-   الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

 

-  الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

 

- الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

 

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 

-الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

-  رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

-  رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

-  الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

-  خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

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المجلس القومي للأجور قانون العمل أحكام قانون العمل

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