الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بعد تعديل النواب، ما تريد معرفته عن المجلس القومي للأجور

الأجور
الأجور

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، الموافقة على تعديل بمشروع قانون العمل الجديد، بناء على طلب الحكومة، بشأن دورية اجتماع المجلس القومي للأجور، ليكون كل 6 أشهر على الأقل، بعدما كان كل 3 أشهر على الأقل.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور

وأصبح نص المادة 103 من مشروع قانون العمل بعد تعديل مجلس النواب على النحو الآتي: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل 6 أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

تفاصيل المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل 

ومن الجدير بالذكر أن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تضمن مواد بشأن المجلس القومي للأجور.

 

تشكيل المجلس القومي للأجور 

وحددت المادة 101 من مشروع قانون العمل الجديد تشكيل المجلس القومي للأجور، حيث تنص على: يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:

-  الوزير المختص أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي أو من ينيبه.

-  الوزير المعني بشئون المالية، أو من ينيبه.

 

_ الوزير المعني بشئون الصناعة أو من ينيبه.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام أو من ينيبه. 

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية أو من ينيبه.

- رئيس المجلس القومي للمرأة أو من ينيبه.

_ رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

ممثلين عن أصحاب الأعمال في المجلس القومي للأجور 

 

-  خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا، من حيث العضوية.

 

تمثيل العمال في المجلس القومي للأجور 

 

-  خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية المعنية الأكثر تمثيلًا للعمال، ترشحهم منظماتهم، على أن يراعي تمثيل كافة مستويات المنظمات النقابية المعنية.

الاستعانة بالخبراء في اجتماعات ومناقشات المجلس القومي للأجور 

ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

 

اختصاصات المجلس القومي للأجور

 

وتضمن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تنص المادة (102) على: يختص المجلس المشار إليه في المادة 101 على وجه الخصوص بالآتي:

1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

 

وضع قواعد صرف العلاوة الدورية السنوية 

 

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

 

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

 

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.

 

تحديد نظام عمل المجلس القومي للأجور 

 

    ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المجلس القومي للأجور القومي للاجور النواب العمل قانون العمل

مواد متعلقة

تعديل موعد اجتماع المجلس القومي للأجور بعد موافقة النواب

موازنة العام المالي الجديد.. مخصصات استثنائية لدعم النمو الاقتصادي.. برامج أكثر استهدافًا للأنشطة الإنتاجية، وخبراء: رفع الحد الأدنى للأجور لـ٧ آلاف جنيه في هذا التوقيت

يضم ٥ وزراء، تشكيل المجلس القومي للأجور وفقًا لمشروع قانون العمل الجديد

القومي للأجور يوضح موقف أصحاب الأعمال غير القادرين على تطبيق الحد الأدنى 7000 جنيه
ads

الأكثر قراءة

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

بعثة الأهلي تصل مطار جوهانسبرج استعدادًا لمواجهة صن داونز (فيديو)

حزم استثمارات كبيرة بمصر، النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس لدولتي قطر والكويت

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم وقفزة جديدة في الليمون

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية