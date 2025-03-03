تعرف على مصير صندوقي تمويل التدريب والخدمات الاجتماعية بعد إقرار قانون العمل

حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلساته العامة الأسبوع الماضي، الموقف بشأن صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وكذلك صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية.

مناقشة مشروع قانون العمل الجديد في مجلس النواب

جاء ذلك في ضوء مناقشة مجلس النواب، مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، حيث تم الاستقرار على بقاء عمل الصندوقين لصالح العاملين في القطاع الخاص.

موافقة مجلس النواب على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

وتضمنت مواد الإصدار بمشروع قانون العمل البقاء على صندوق تمويل التدريب والتأهيل، وكذلك صندوق الخدمات الاجتماعية.

استمرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل

ووافق مجلس النواب على المادة الثانية من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.

تنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات

وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.

استمرار الخصومة في الدعوى

وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النبة في استرداد ما سبق سداده.

استمرار صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية

كما وافق مجلس النواب، على المادة الثالثة من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يستمر صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل المشار إليه، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون

كما يستمر المجلس القومي للأجور، ويجري تشكيله ويمارس اختصاصاته على النحو المبين بالقانون المرافق.

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