أزمات محمد رمضان عرض مستمر.. بدلة رقص تضع الفنان في مرمى الانتقادات.. بلاغ للنائب العام يتهمه بإهانة العلم المصري.. والراحل عبد الحليم حافظ يفاقم الأزمة

ببدلة رقص وأداء حركات استعراضية غريبة وضع الفنان محمد رمضان نفسه في مرمى الانتقادات بعد الحفل الذي أقامه في مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة.

محامية تتهم محمد رمضان باهانة العلم المصري

وتقدمت محامية ببلاغ للنائب العام المستشار محمد شوقي، ضد الفنان محمد رمضان تتهمه بإهانة العلم المصري وظهوره بإطلالة غريبة، بعد ظهوره في حفل بمهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة الأمريكية مرتديًا ملابس غريبة.

صورة لعبد الحليم حافظة معدلة بالذكاء الاصطناعي تزيد من أزمات محمد رمضان

واتهم البلاغ الفنان محمد رمضان بالتعدي على قيم وعادات المجتمع المصري، وإهانة العلم المصري وتقديم محتوي متدنّ.

ولم يقف الأمر عند الإطلالة الغريبة ذات الملابس الغريبة التي ظهر بها الفنان محمد رمضان في حفلة الأخير بالولايات المتحدة حتى استغلها أحد الأشخاص ونشر صورة للمطرب الراحل عبد الحليم حافظ معدلة بالذكاء الاصطناعي للمطرب يرتدي ذات بدلة رمضان.

الفنان محمد رمضان في حفله الاخير بالولايات المتحدة



وهو الأمر الذي لم ترتضيه أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ، حيث تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد صاحب أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتهمه بإهانة الفنان الراحل بعدما نشر صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للعندليب مرتديا “بدلة” الفنان محمد رمضان المثيرة للجدل والتي ظهر بها في حفله الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم البلاغ صاحب الحساب بالتلاعب في صورة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ وإدخال تعديلات عليها وإظهاره مرتديا الزي المثير للجدل الذي ظهر به الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية في حفل مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة.

واتهم البلاغ صاحب الحساب بالإساءة لرمز وقيمة مصرية والتعدي على حرمة الموتى.

رد نقابة المهن الموسيقية

وفي اول رد لنقابة المهن الموسيقية حول ما اثاره الفنان محمد رمضان بحفله بالولايات المتحدة أكد الدكتور محمد عبد الله وكيل نقابة المهن الموسيقية والمتحدث الرسمي باسمها، أن الحفل المذكور أُقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو خارج نطاق اختصاص النقابة.

الممثل محمد رمضان في حفله الاخير بالولايات المتحدة



وأضاف عبد الله أن النقابة غير معنية بإصدار تصاريح للحفلات التي تُقام خارج حدود جمهورية مصر العربية، موضحًا أن دور النقابة يقتصر على متابعة وتنظيم النشاط الفني داخل البلاد فقط، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة للعمل النقابي.

وشدد المتحدث الرسمي للنقابة على أهمية تحري الدقة قبل تداول أي أخبار تتعلق بتصاريح الحفلات أو الإجراءات المتبعة من قِبل النقابة، لافتًا إلى أن النقابة حريصة دائمًا على تنظيم المشهد الفني داخل مصر بما يحفظ القيم الفنية ويراعي الضوابط المهنية

النقابات الفنية تعلن نيتها التحقيق مع محمد رمضان

أما الكاتب الصحفي سيد محمود، المستشار الإعلامي لإتحاد النقابات الفنية، أعلن عن نية النقابات الفنية الثلاثة بإحالة الفنان محمد رمضان للتحقيق بسبب إطلالته في مهرجان كوتشيلا، الذي أقيم بالولات المتحدة الأمريكية

وكتب سيد محمود عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك” منشورًا قال فيه: "إلحاقا بما سبق عن محمد رمضان، سيتخذ اتحاد النقابات الفنية إجراء حول ما قام به الفنان محمد رمضان في حفله بأمريكا، عند التيقن بالصور والفيديوهات للحفل، والتحقيق معه حول الواقعة، بحضور النقباء الثلاثة، ورئيس اتحاد النقابات الفنية.. كونه فنانا ويمثل صورة الفن المصري".

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