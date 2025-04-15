الثلاثاء 15 أبريل 2025
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حوادث

محمد رمضان يضع عبد الحليم حافظ في مأزق وأسرة العندليب تتقدم ببلاغ

الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان

تقدمت أسرة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ ببلاغ إلى النائب العام ضد صاحب أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تتهمه بإهانة الفنان الراحل بعدما نشر صورة معدلة بالذكاء الاصطناعي للعندليب مرتديا “بدلة” الفنان محمد رمضان المثيرة للجدل والتي ظهر بها في حفله الأخير بالولايات المتحدة الأمريكية.


واتهم البلاغ صاحب الحساب بالتلاعب في صورة المطرب الراحل عبد الحليم حافظ وإدخال تعديلات عليها واظهاره مرتديا الزي المثير للجدل الذي ظهر به الفنان محمد رمضان خلال الساعات الماضية في حفل مهرجان كوتشيلا بالولايات المتحدة.

واتهم البلاغ صاحب الحساب بالإساءة لرمز وقيمة مصرية والتعدي على حرمة الموتى.

وفي وقت سابق حققت أجهزة الأمن بالجيزة، فى بلاغ ورثة عبد الحليم حافظ ضد صاحب فيلا استغل اسم “العندليب”.

وكان ورثة الراحل الفنان عبد الحليم حافظ، حرروا محضرا، ضد صاحب فيلا بمنطقة المهندسين، استغل اسم "العندليب" دون الرجوع للورثة.

وقال محامي أسرة العندليب، إنه حرر محضرًا في قسم "العجوزة" ضد هذا الشخص؛ لاستخدامه اسم الراحل عبدالحليم حافظ في الترويج بأن هذه فيلته الخاصة، ووضع صورًا ولافتة كبيرة أمام الفيلا ونسبها للعندليب، دون الرجوع للورثة، مما تسبب لهم في أضرار مادية.

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لفنان الراحل عبد الحليم حافظ النائب العام الفنان محمد رمضان

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