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خارج الحدود

بقيمة 825 مليون دولار، الخارجية الأمريكية توافق على صفقة صواريخ ستينجر للمغرب

أسلحة أمريكية، فيتو
أسلحة أمريكية، فيتو

أعلن البنتاجون أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة محتملة لبيع صواريخ "ستينجر" ومعدات خاصة بها بقيمة 825 مليون دولار للمغرب.

وكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاجون

وجاء في بيان لوكالة التعاون الدفاعي والأمني التابعة للبنتاجون، أن المغرب طلب من الولايات المتحدة نحو 600 صاروخ.

ومن المتوقع أن تشمل الصفقة تقديم الخدمات الهندسية واللوجستية والمعدات اللازمة، وستبلغ قيمتها الإجمالية 825 مليون دولار.

تعزيز أمن حليف كبير من خارج الناتو

وأضافت الوكالة في بيانها أن "الصفقة المفترضة ستدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تعزيز أمن حليف كبير من خارج الناتو، يبقى قوة مهمة لدعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في شمال إفريقيا".

تطور قدرات المغرب على التصدي للمخاطر القائمة والمستقبلية

وأشارت إلى أن الصفقة المحتملة "ستطور قدرات المغرب على التصدي للمخاطر القائمة والمستقبلية"، مضيفة أن المغرب يعتزم استخدام تلك المواد والخدمات لتحديث قواته المسلحة وتطوير القدرات للدفاع الجوي القصير المدى.

وذكرت الوكالة أنها قد أبلغت الكونجرس بصفقة البيع المحتملة، أمس الثلاثاء.

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البنتاجون وزارة الخارجية الأمريكية صواريخ ستينجر المغرب الولايات المتحدة

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