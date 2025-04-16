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رياضة

إنتر ميلان يخشى مفاجآت بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

إنتر ميلان وبايرن
إنتر ميلان وبايرن ميونخ

دوري أبطال أوروبا، يستقبل فريق إنتر ميلان الإيطالي نظيره بايرن ميونخ الألماني في التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب جوزيبي مياتزا “سان سيرو” في إياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

وانتهت مباراة الذهاب بتفوق النيراتزوري على البايرن بملعب الفريق الألماني بهدفين مقابل هدف.

 

 

وكان بايرن ميونخ تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التفوق على مواطنه باير ليفركوزن بمجموع 5-0 بعد الفوز ذهابا 3-0 وإيابا في أليانز أرينا بنتيجة 2-0، بينما تأهل إنتر ميلان على حساب فينورد الهولندي.

 

 

ويسعى إنتر ميلان بقيادة  سيميوني إنزاجي، لحسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، من أجل مواصلة المشوار نحو حصد اللقب الرابع في تاريخه مع البطولة القارية.

 


فيما يسعى بايرن ميونخ بقيادة فينسنت كومبانى المدير الفني، إلى تعويض خسارة الذهاب عبر خطف بطاقة نصف النهائي من الإنتر على أرضه ووسط جمهوره.

 

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة إنتر ميلان ضد بايرن ميونخ مع برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تأهل البرسا على حساب بوروسيا دورتموند رغم الخسارة في مباراة الاياب 3-1 لتفوقه في مواجهة الذهاب بالفوز 4-0.

 

 

 

ويسعي العملاق الألماني لمواصلة الزحف نحو حصد اللقب السابع من دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي  بعدما حقق البايرن بطولة دوري الأبطال نسخة عام 2020 حينما توج باللقب مع مدربه السابق هانز فليك، على حساب باريس سان جيرمان بعد الفوز بهدف دون رد.

 

 

تاريخ مواجهات إنتر ضد بايرن ميونخ


والتقي بايرن ميونخ وإنتر ميلان في 10 مواجهات سابقة، كان التفوق من نصيب الفريق البافاري خلال الفوز في 5 مباريات مقابل الخسارة 4 مرات والتعادل مرة واحدة، وأحرز لاعبوه 14 هدفًا وتلقوا 11 هدفًا.

 

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