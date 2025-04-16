الأربعاء 16 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

عكرمة صبري: استباحة آلاف المستوطنين لحرم الأقصى محاولة لتغيير هوية المقدسات

الشيخ عكرمة صبري
الشيخ عكرمة صبري خطيب الأقصى، فيتو

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إن استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير للحرم الإبراهيمي رسالة خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي

ذكر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: "اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدنيس الأقصى والحرم الإبراهيمي".

كما ذكر مركز وادي حلوة أن 3.386 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الـ3 الأولى لعيد الفصح اليهودي.

الاحتلال يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين

بينما أشارت محافظة القدس المحتلة إلى أن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ذكرت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع عيد الفصح اليهودي والاحتلال عرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى واحتجز بعضهم خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

مستوطنون يهاجمون مدرسة في منطقة الديرات جنوبي الخليل بالضفة الغربية

كما هاجم مستوطنون مدرسة في منطقة الديرات جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وانهم ضربوا عاملا في المدرسة وإعتدوا على المدرسة ما تسبب بحالة من الذعر والخوف بين الطلبة والمعلمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خطيب المسجد الاقصي عكرمة صبري استباحة آلاف المستوطنين للأقصى إيتمار بن جفير الضفة الغربية القدس الفلسطينيين عيد الفصح اليهودي جنوبي الخليل بالضفة الغربية

مواد متعلقة

يدنس المقدسات ويستفز المسلمين، التيار اليهودي الأرثوذكسي يهاجم صعود بن غفير لباحات الأقصى

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

شارك فى طوفان الأقصى ومراسم إطلاق المحتجزين، الاحتلال يزعم استشهاد قائد مهم فى حماس

نقل 9 أسرى محررين لمستشفى شهداء الأقصى في غزة

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون رقصات استفزازية عند باب الأسباط

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

ads

الأكثر قراءة

تكريم رغم أنف الأطباء، كيف أحرجت ابنة الفنانة أصالة المنظومة الطبية في مصر

أخبار مصر: غلق 11 فرعًا لـ بلبن بالجيزة بسبب حالات تسمم، لحظة احتجاز مدير مدرسة لطالب كفر الشيخ، غلق عيادة ابنة أصالة بالقاهرة

بيع العلامات الفاخرة بأقل من عشر ثمنها والشحن مجاني، مقاطع فيديو من الصين تهز أمريكا

بعثة الأهلي تصل مطار جوهانسبرج استعدادًا لمواجهة صن داونز (فيديو)

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025

حزم استثمارات كبيرة بمصر، النتائج الاقتصادية لزيارة الرئيس لدولتي قطر والكويت

ارتفاع جديد، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أسعار الخضراوات اليوم بسوق العبور، ارتفاع الطماطم والثوم وقفزة جديدة في الليمون

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 16-04-2025 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء 15-4-2025

أسعار النحاس في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 15/4/2025

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 15-04-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 16 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية