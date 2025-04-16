عكرمة صبري: استباحة آلاف المستوطنين لحرم الأقصى محاولة لتغيير هوية المقدسات

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري: إن استباحة آلاف المستوطنين للأقصى واقتحام وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن جفير للحرم الإبراهيمي رسالة خطيرة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي

ذكر خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري: "اقتحامات الأقصى والحرم الإبراهيمي محاولة لفرض واقع جديد وتغيير هوية المقدسات ونحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تدنيس الأقصى والحرم الإبراهيمي".

كما ذكر مركز وادي حلوة أن 3.386 مستوطنا متطرفا اقتحموا المسجد الأقصى خلال الأيام الـ3 الأولى لعيد الفصح اليهودي.

الاحتلال يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين

بينما أشارت محافظة القدس المحتلة إلى أن الاحتلال يفرض قيودا مشددة على الفلسطينيين في البلدة القديمة بالقدس لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ذكرت محافظة القدس أن شرطة الاحتلال حولت مدينة القدس وبلدتها القديمة إلى ثكنة عسكرية تزامنا مع عيد الفصح اليهودي والاحتلال عرقل دخول المصلين إلى المسجد الأقصى واحتجز بعضهم خلال أيام عيد الفصح اليهودي.

مستوطنون يهاجمون مدرسة في منطقة الديرات جنوبي الخليل بالضفة الغربية

كما هاجم مستوطنون مدرسة في منطقة الديرات جنوبي الخليل بالضفة الغربية، وانهم ضربوا عاملا في المدرسة وإعتدوا على المدرسة ما تسبب بحالة من الذعر والخوف بين الطلبة والمعلمين.

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