نقل 9 أسرى محررين لمستشفى شهداء الأقصى في غزة

وصل 9 أسرى فلسطينيين اليوم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عبر بوابة "كيسوفيم" الحدودية، بعد أن أفرجت السلطات الإسرائيلية عنهم بعد أشهر من الاعتقال.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لحظة وصول الأسرى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع عبر مركبات الصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحالة الصحية للأسرى التسعة سيئة.

والخميس الماضي، أفرجت إسرائيل عن 80 أسيرا من قطاع غزة، وصل عدد منهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع.

وأشارت مصادر إلى أن معظم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يوم الخميس الماضي مسنّون وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

ودخل الأسرى المفرج عنهم القطاع عبر بوابة "كيسوفيم" بالسياج الفاصل شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون: سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.