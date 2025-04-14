الإثنين 14 أبريل 2025
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خارج الحدود

نقل 9 أسرى محررين لمستشفى شهداء الأقصى في غزة

مستشفى شهداء الأقصى،
مستشفى شهداء الأقصى، فيتو

وصل 9 أسرى فلسطينيين اليوم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة عبر بوابة "كيسوفيم" الحدودية، بعد أن أفرجت السلطات الإسرائيلية عنهم بعد أشهر من الاعتقال.

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية لحظة وصول الأسرى إلى مستشفى "شهداء الأقصى" وسط القطاع عبر مركبات الصليب الأحمر، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن الحالة الصحية للأسرى التسعة سيئة.

والخميس الماضي، أفرجت إسرائيل عن 80 أسيرا من قطاع غزة، وصل عدد منهم إلى مستشفى "شهداء الأقصى" بدير البلح وسط القطاع.

وأشارت مصادر إلى أن معظم الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من السجون الإسرائيلية يوم الخميس الماضي مسنّون وبعضهم لا يقوى على الحركة ويظهر عليهم آثار تعذيب.

ودخل الأسرى المفرج عنهم القطاع عبر بوابة "كيسوفيم" بالسياج الفاصل شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك أكثر من 2000 معتقل من قطاع غزة محتجزين في سجون: سيديه تيمان، وعنتوت، وعوفر العسكري، والنقب.

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إسرائيل أسرى محررين السلطات الإسرائيلية دير البلح فلسطين غزة

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