الثلاثاء 15 أبريل 2025
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خارج الحدود

يدنس المقدسات ويستفز المسلمين، التيار اليهودي الأرثوذكسي يهاجم صعود بن غفير لباحات الأقصى

بن غفير، فيتو
بن غفير، فيتو

فى استفزاز جديد لمشاعر العرب والمسلمين، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي "المتطرف" إيتمار بن غفير، اليوم، المسجد الإبراهيمي في الخليل.

صعود المتطرف بن غفير إلى باحات المسجد الأقصى

وأثار صعود بن غفير، إلى باحات المسجد الأقصى المبارك، فى وقت سابق اليوم الثلاثاء، موجة من الغضب والاستنكار في أوساط التيار اليهودي الأرثوذكسي، واعتبروا الخطوة انتهاكًا صارخًا لأحكام الشريعة اليهودية وتهديدًا لاستقرار المنطقة.

 

وفى هذا السياق، وصفت  صحيفة "يتد نئمان"، الذراع الإعلامية لحزب "يهدوت هتوراة"، صعود بن غفير إلى الحرم الإبراهيمي بأنه "تحدٍّ استفزازي للأمم"، و"تجاهل صريح لتعليمات كبار الحاخامات عبر الأجيال ومن مختلف الطوائف"، معتبرة أن ما قام به وزير الأمن القومى المتطرف"يدوس على ضوابط الشريعة ويهدد الاستقرار الهش في المنطقة".

كبار الحاخامات يعتبرون سلوك بن غفير انتهاكا فادحا

فيما قال رئيس حزب "يهدوت هتوراة"، وعضو الكنيست الإسرائيلي، موشيه غافني، إن "صعود بن غفير إلى المكان الأقدس لدى الشعب اليهودي يتعارض مع موقف جميع كبار الحاخامات والحاخامات الرئيسيين عبر الأجيال، ويعد انتهاكا فادحًا يحرض العالم الإسلامي ويشكّل تدنيسًا للقدسية".

 

وأضاف غافني أن "صعود بن غفير لا يُظهر سيادة، بل على العكس، يشكل خطرًا روحيًا كبيرًا لكل من يرافقه"، داعيًا إياه إلى "الكف عن صعوده إلى مكان هيكلنا"، على حد تعبيره.

 

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها بن غفير غضب الأوساط الأرثوذكسية ويستفز مشاعر المسلمين، بسبب زياراته المتكررة للحرم القدسي، والتي يُنظر إليها داخل هذا التيار على أنها مخالفة دينية واستفزاز سياسي.

خبير: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى استفزاز وإرهاب سياسي وديني

الأوقاف: اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى تصرف استفزازي يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية

 

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