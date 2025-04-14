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خارج الحدود

جانتس: صفقة التبادل خيار يخدم مصلحة إسرائيل

الأسرى الفلسطينيين،
الأسرى الفلسطينيين، فيتو

طالب زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني جانتس بصفقة تبادل شاملة، معتبرا أنها الخيار الذي يخدم مصلحة إسرائيل أمنيا واجتماعيا.

كما طالب بوقف ما وصفها بـ"المماطلة"، قائلا "كفى للمماطلة فالوقت في صالح حماس وضد مصلحة المختطفين في غزة".

وأفادت وسائل إعلام  فلسطينية،  اليوم الاثنين،  بوصول 9 أسرى محررين إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة بعد أشهر من الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

الاحتلال يفرج عن 9 أسرى فلسطينيين 

وأفرجت  قوات الاحتلال  عن الأسرى التسعة وسلمتهم للجنة الدولية للصليب الأحمر.

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المستشفى المعمداني، إدانة عربية لجريمة أحد الشعانين فى غزة

وفي وقت سابق ذكرت القناة الـ 12 الإسرائيلية أنه تم إبلاغ عائلات الأسرى لدى المقاومة عن إحراز تقدم كبير في المفاوضات، ومن الممكن حدوث انفراجة خلال أيام.

حكومة نتنياهو تبلغ عائلات الأسرى عن تقدم بالمفاوضات

وتجدر الإشارة إلى أن مصادر إسرائيلية أكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مهلة لإنهاء الحرب في غزة.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن ترامب أمهل نتنياهو أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة. 

ترامب يمنح نتنياهو مهلة أسبوعين أو ثلاثة لإنهاء الحرب في قطاع غزة

وذكرت الصحيفة أنه «بعد يوم واحد من اجتماعه في البيت الأبيض مع دونالد ترامب، اختار نتنياهو تسليط الضوء على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الأمريكي بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع قضية المحتجزين الـ59 الذين لا يزالون لدى حماس في غزة». 

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أسرى فلسطينيين سجون الاحتلال غزة

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