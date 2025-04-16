الموعد والقناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، يستقبل ريال مدريد الإسبانى مساء اليوم الأربعاء نظيره آرسنال الإنجليزي على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعي ريال مدريد إلى تحقيق ريمونتادا أمام آرسنال في مباراة الليلة بعدما خسر الملكي في الذهاب بثلاثية دون رد بملعب الإمارات.

ويلتقي المتأهل من مباراة ريال مدريد وآرسنال مع باريس سان جيرمان، وذلك في مرحلة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا



تنطلق مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساء بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وآرسنال



تذاع مباراة ريال مدريد وآرسنال في دوري أبطال أوروبا عبر قناة beIN Sports HD 1.

ويدخل ريال مدريد مباراة الليلة أمام آرسنال متسلحا بعاملي الأرض والجمهور للثأر من أرسنال بعد الخسارة الثقيلة التي تلقاها في ملعب الإمارات بثلاثية نظيفة ورغبة في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ريال مدريد إلى تحقيق الفوز أمام أرسنال بفارق 4 أهداف على الأقل، للتأهل للمربع الذهبي، أو الانتصار بفارق 3 أهداف، والذهاب لأشواط إضافية أو ضربات جزاء لحسم بطاقة الصعود.

بينما يدخل أرسنال بقيادة ميكيل أرتيتا المباراة، للبحث عن تأكيد تفوقه على ريال مدريد وحسم بطاقة التأهل إلى نص النهائي

وكان ريال مدريد تأهل إلى ربع النهائي من ملعب واندا ميتروبوليتانو علي حساب أتلتيكو مدريد بعد الفوز عليه بركلات الترجيح 4-2 بعد انتهاء مباراتي ذهاب وإياب ثمن النهائي بالتعادل الإيجابي 2-2.

فيما تأهل أرسنال إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا بعد اكتساحه آيندهوفن الهولندي بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد أرسنال

والتقى ريال مدريد وآرسنال خلال 3 مباريات سابقة، كان التفوق من نصيب الجانرز في مباراتين، ولم يحقق المرينجي أي فوز أمام الفريق الإنجليزي وانتهت المباراة الثالثة بالتعادل.

ويعد ريال مدريد أكثر الأندية تتويجا بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا فى تاريخها برصيد 15 لقبا، متفوقًا بفارق كبير على أقرب منافسيه فريق ميلان الإيطالي الوصيف برصيد 7 ألقاب، ثم يأتى فى القائمة فريقى ليفربول وبايرن ميونخ في المركز الثالث برصيد 6 ألقاب لكل منهما، بينما يأتي برشلونة في المركز الرابع برصيد 5 بطولات.

كان ريال مدريد حصد اللقب للمرة الخامسة عشرة فى تاريخه، على حساب بوروسيا دورتموند الألماني، بنتيجة 2-0، فى المباراة التى أقيمت على ملعب ويمبلى في نهائي دوري أبطال أوروبا النسخة الماضية بالعاصمة الإنجليزية لندن، ويأمل تحقيق لقبه رقم 16 في دوري أبطال أوروبا وتعزيز رقمه القياسى كأكثر أندية القارة العجوز تتويجا باللقب، وأكثر أندية العالم حصدًا للبطولات القارية.

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