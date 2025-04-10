زلزال عنيف يضرب دولة عربية

أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس بتسجيل زلزال جديد جنوب شرق المكناسي بلغت قوته 4.3 درجات، حيث شعر به عدد من المواطنين.

تسجيل هزة أرضية جنوب شرق المكناسي

ووفق ما صدر عن المعهد التونسي، يأتي هذا الزلزال بعد ساعات قليلة من تسجيل هزة أرضية جنوب شرق المكناسي أيضًا قوتها 2.5 درجات على مقياس ريختر.

وبحسب البيان الصادر عن المعهد التونسي يعد الزلزال الجديد هو العاشر على التوالي في معتمدية المكناسي من ولاية سيدي بوزيد منذ بداية سنة 2025.

كما ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر مقاطعة ييلان الريفية شمال شرق تايوان أمس الأربعاء، وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية في الجزيرة، دون ورود تقارير فورية عن وقوع أضرار.

زلزال في تايوان

وأضافت الهيئة أن الزلزال، الذي هز المباني في العاصمة تايبيه، كان على عمق 72.4 كيلومترًا (45 ميلًا)، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.

وتقع تايوان بالقرب من تقاطع صفيحتين تكتونيتين، وهي معرضة للزلازل.

مقتل 13 شخصًا

وكان آخر زلزال كبير في تايوان وقع في أبريل من العام الماضي، حيث ضرب زلزال بقوة 7.2 درجة مقاطعة هوالين الساحلية الشرقية، مما أسفر عن مقتل 13 شخصًا على الأقل.

كما قُتل أكثر من 100 شخص في زلزال جنوب تايوان عام 2016، وأودى زلزال بقوة 7.3 درجة بحياة أكثر من 2000 شخص عام 1999.

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