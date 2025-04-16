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ثقافة وفنون

علي الحجار يلتقي جمهوره اليوم في ساقية الصاوي

علي الحجار، فيتو
علي الحجار، فيتو

أعلن الفنان الكبير علي الحجار أنه سيحيي اليوم الأربعاء حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها "المال والبنون" و"لو تعرفي" و"من غير ما تتكلمي"، و"سمرا وبعيون كحيلة" و"الزين والزينة" وغيرها.

ونشر الفنان الكبير علي الحجار على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة له، معلقًا عليها بقوله: “بإذن الله في حفلة ساقية الصاوي حيكون الفاصل الأول كله من أغاني المسلسلات والفاصل التاني أغاني متنوعة”.

آخر أعمال علي الحجار

يُذكر أن الفنان علي الحجار طرح أغنية بعنوان "بخاف من عيد ميلادي"، والتي يستعرض من خلالها مراحل التقدم في العمر، بداية من الطفولة مرورًا بالمراهقة والشباب وصولًا إلى سن الرشد والشيخوخة، حيث يعبِّر عن التحولات بين البراءة والأحلام، والسعي لاكتشاف الذات والتكيف مع متطلبات الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: "من يوم ما بقيت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عينيا الدنيا لسه وردية ومية مية. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عينيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين".

أغنية "بخاف من عيد ميلادي" من كلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وفكرة وإنتاج محمد التابعي، وماستر أحمد شعتوت.

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الفنان الكبير علي الحجار علي الحجار ساقية الصاوي المال والبنون سمرا وبعيون كحيلة الزين والزينة بخاف من عيد ميلادي

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