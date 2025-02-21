رغم شدة المرض وارتفاع درجة حرارته، علي الحجار يستكمل حفل عيد الحب بمسرح البالون (صور)

تألق الفنان القدير علي الحجار في احتفالية "عيد الحب" التي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم على مسرح البالون.

وحدثت أزمة قبل الحفل بمرض الفنان علي الحجار وارتفعت درجة حرارته ورغم هذا استكمل الحفل احترامًا للجمهور.

يقام الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتأتي هذه الاحتفالية بناءً على توجيهات معالي وزير الثقافة بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه معالي الوزير بالاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسين عامًا على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

حضر الاحتفالية المهندس أسامة البهنسي رئيس قطاع القنوات المتخصصة، الإعلامي عبد الناصر زيدان، والإعلامي وليد حسني مدير قناة مودرن.

وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان "الحب كله" والتي أخرجها الفنان تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية على فصلين حيث قدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم خلال الفصل الأول استعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية والاستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية.

حيث قدمت فرقة رضا للفنون الشعبية والاستعراضية استعراضات بعيد عنك "صولو" طرفه ياسر، للصبر حدود "صولو" أمنية، حيرت قلبي "صولو" مروة مصطفى.. بينما تقدم الفرقة القومية للفنون الشعبية والاستعراضية استعراض سيرة الحب أداء رحمة وأسماء راقصين عبدالله ياسر وعمار ياسر تصميم استعراضات محمد قذافي تدريب ميدو ممدوح.

من ناحية أخرى يقوم بالأداء الصوتي لأغاني كوكب الشرق أم كلثوم أميرة سعيد أغنية بعيد عنك، غادة آدم أغاني حيرت قلبي والأطلال، نهلة خليل أغاني الحب كده وأنت عمري، هبة إسماعيل أغنية سيرة الحب وهبة محمد أغنية ودارت الأيام.

احتفالية "الحب كله" إضاءة عز حلمي، فيديو مايكينج حسام المحفوظي وعبدالرحمن غريب، إعداد موسيقي محمد مصطفى، ديكور محمد جابر تنفيذ ديكور رانيا عطية.. مساعدين إخراج دعاء محمد، هالة الصباح.. مخرجان منفذان أحمد مصطفى ومحمد عمر.. احتفالية "الحب كله" رؤية وإخراج تامر عبد المنعم.

ثم بدأ الفصل الثاني من الحفل وصعد الفنان تامر عبد المنعم لتقديم الفنان علي الحجار والذي قام بغناء مجموعة من الأغاني منها ميدلي الانتصارات، يا العروسة، جزيرة غمام، زي الهوا، مسألة مبدأ، الزين والزينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.