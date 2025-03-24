الإثنين 24 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد حفل علي الحجار في "مشروع 100 سنة"

على الحجار
على الحجار

يستعد الفنان علي الحجار، لإحياء حفلا غنائيا ضمن مشروع 100 سنة غنا حيث يكرم من خلاله اسم الفنان الراحل فريد الأطرش وذلك يوم 4 ابريل بدار الأوبرا.

على الجانب الأخر، كان علي الحجار تألق في احتفالية "عيد الحب" والتي أقامها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم على مسرح البالون.

وحدثت أزمة قبل الحفل بمرض الفنان علي الحجار وارتفعت درجة حرارته ورغم هذا استكمل الحفل احترما للجمهور.

أقيم الحفل تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ضمن تطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ووجه الوزير بالاحتفاء بكوكب الشرق أم كلثوم بمناسبة مرور خمسون عاما على رحيلها واعتبار عام 2025 هو عام أم كلثوم.

وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان "الحب كله" والتي إخرجها الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية على فصلين حيث قدم البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم خلال الفصل الأول إستعراضات لفرقتي رضا للفنون الشعبية والإستعراضية والفرقة القومية للفنون الشعبية والإستعراضية.

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