الحجار يحتفي بالموسيقار فريد الأطرش في «100 سنة غنا» بالأوبرا

تواصل دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تقديم سلسلة المشروع الفنى ١٠٠ سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار والذى تحتفى حلقته الخامسة بالموسيقار فريد الأطرش من خلال عرض غنائى استعراضى فى الثامنة مساء الجمعة ٤ إبريل على المسرح الكبير ويستضيف النجوم أميرة أحمد، ياسمين على، فتحى ناصر من إخراج مهدى السيد وسيناريو الكاتب الصحفى أيمن الحكيم والتوزيع الموسيقي لكلًا من الفنان شادي مؤنس، أحمد صالح، أحمد شعتوت، أحمد على الحجار، يوسف صادق وتصميم الديكور محمد الغرباوى، إضاءة ياسر شعلان، جرافيك محمد عبد الرازق وتصميم الرقصات رجوي حامد.

ويروى العرض رحلة الأطرش الفنية من خلال مجموعة مختارة من ألحانه الخالدة منها الحياة حلوة، بقى عايز تنسانى، إشتقتلك، دقوا المزاهر، مخاصمك يا قلبى، يا ليل ياما فيك سهارى ، جميل جمال، الربيع، قلبى ومفتاحه، إيه فايدة قلبى، يا واحشنى رد عليا، علي بالى، إياك من حبى، ليالى الأنس، دويتو أحبك يانى، يا جميل يا جميل، بانادى عليك إلى جانب ١٠٠ سنة غنا التى يفتتح بها الحفل .

يشار الى أن الموسيقار فريد الأطرش أحد أعظم المطربين والملحنين في العالم ولقب بملك العود، ينتمى إلى آل الأطرش إحدى العائلات العريقة في جبل الدروز جنوب سوريا التى كان لها دورًا مهما في التصدي للاستعمار الفرنسي، بدأ مشواره الفنى بعد انتقاله للقاهرة مع والدته الأميرة عالية بنت المنذر وأشقائه فؤاد وأسمهان، قام ببطولة ٣١ فيلما سينمائيا وتغنى بكلمات عمالقة الشعراء كما لحن لعدد ضخم من المطربين المصريين والعرب، توفي فى ٢٦ ديسمبر عام ١٩٧٤ عن عمر يناهز ٦٤ عاما تاركًا إرثا خالدًا ما زال يثرى الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى.

يذكر أن المشروع الفنى ١٠٠ سنة غنا يضم سلسلة من العروض التى ترصد تاريخ الموسيقى والغناء العربى وتطوره خلال القرنين التاسع عشر والعشرين مع تناول أهم الموسيقيين خلال تلك الفترة فى شكل يجمع الغناء بالدراما والإستعراض ويهدف إلى تأكيد ريادة مصر الفنية وتعريف الأجيال الجديدة بالتراث والتعبير عن التحولات الاجتماعية والسياسية التى مر بها المجتمع ويهدف أيضًا إلى إكتشاف ومنح الفرصة للمواهب والأصوات الشابة وإلقاء الضوء عليهم.

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