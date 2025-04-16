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رياضة

حكام مباريات الأربعاء في الجولة الخامسة من كأس عاصمة مصر

الزمالك وسموحة، فيتو
الزمالك وسموحة، فيتو

كأس عاصمة مصر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة برئاسة الكولومبي أوسكار رويز، أسماء حكام مباريات اليوم الأربعاء في الجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر. 

مباريات اليوم في كأس عاصمة مصر

وتقام اليوم الأربعاء، خمس مباريات في بطولة كأس عاصمة مصر، حيث يلتقي سموحة مع الزمالك وحرس الحدود مع بيراميدز والجونة مع مودرن سبورت والإسماعيلي مع الاتحاد السكندري 

مباراة سموحة مع الزمالك

الجونة ضد مودرن سبورت

حرس الحدود ضد بيراميدز

الاسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا لمواجهة سموحة  المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل المران الختامي للزمالك قبل مواجهة سموحة 

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة  مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وشدد بيسيرو على ضرورة التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

 

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم قبل مواجهة سموحة، لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز البرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في مران أمس استعدادًا للقاء المرتقب أمام سموحة.

وكان الزمالك انتظم في معسكر مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها اليوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

 

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