ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر قبل مواجهة سموحة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق سموحة، غدا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وفي السطور التالية نعرض ترتيب مجموعة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر قبل مباراة الغد.

ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر

1- بتروجت 12 نقطة.

2- مودرن سبورت 4 نقاط.

3- الجونة 4 نقاط.

4- الزمالك نقطتين.

5- سموحة دون رصيد من النقاط.

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تنطلق مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر غدا الأربعاء في تمام الساعة 4 عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر

تنقل مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري للبطولة.

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة سموحة في كأس عاصمة مصر

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب فندق الإقامة ببرج العرب استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

تفاصيل المران الختامي للزمالك قبل مواجهة سموحة

وعقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين في بداية المران، تحدث خلالها عن أهمية مباراة سموحة المرتقبة، وطالب اللاعبين بالتركيز وبذل أقصى جهد في اللقاء.

وشدد بيسيرو على ضرورة التمسك بأمل التأهل لدور الثمانية وأكد على ثقته في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز في اللقاء.

وحرص الجهاز الفني على النزول بالحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم قبل مواجهة سموحة، لتفادي تعرض اللاعبين للإجهاد قبل اللقاء.

وركز البرتغالي جوزيه بيسيرو وجهازه المعاون على تنفيذ بعض الجوانب الفنية والخططية في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب أمام سموحة.

وكان الزمالك انتظم في معسكر اليوم مغلق بأحد فنادق برج العرب، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها غدًا الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

بيسيرو قبل مواجهة سموحة: سنقاتل على الصعود في كأس عاصمة مصر

وقال البرتغالي جوزيه بيسيرو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن فريقه سيقاتل على أي نسبة موجودة لحسم المركز الثاني في مجموعته بكأس عاصمة مصر للتأهل لدور الثمانية للبطولة.

بيسيرو، فيتو

جوزيه بيسيرو في المؤتمر الصحفي

وأضاف المدير الفني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الاثنين للحديث عن لقاء سموحة المقبل في كأس عاصمة مصر:" علينا أن نحارب للفوز والتمسك بفرصة التأهل، وأتمنى أن تخرج مباراة مودرن سبورت والجونة بالتعادل، وأن يحقق الزمالك الفوز في لقاء سموحة".

وواصل:" هناك احتمالية للاستعانة بعدد من الأساسيين خلال اللقاء المقبل وليس جميعهم، خاصة وأن الفريق خاض مباراة بالأمس أمام حرس الحدود، وسيتم تقييم حالة اللاعبين في المران لتحديد من يستطيع خوض مباراة سموحة، وسنختار أفضل تشكيل لتحقيق الفوز، وسنحارب حتى آخر لحظة في ظل وجود أمل للفريق حتى إذا كان الأمل 1% فقط".

وأضاف بيسيرو:" أثق في المجموعة المتواجدة بالفريق وليس من السهل أن تدفع بمجموعة كبيرة من اللاعبين معًا بسبب عامل الانسجام، وسأختار أنسب 11 لاعبًا للمباراة المقبلة وهناك بعض الأمور أريد تقييمها من خلال مران اليوم، وسيكون من الصعب أن أبدأ بنفس تشكيل مباراة حرس الحدود بسبب عدم جاهزية اللاعبين بنسبة 100% للقاء سموحة".

وواصل المدير الفني:" قمنا بتغيير تفاصيل في طريقة اللعب أمام حرس الحدود بسبب النقص العددي في مركز الجناح الأيمن، ونحتاج لاختيار طريقة مناسبة وفقًا للاعبين المتاحين، ومن الوارد أن نلعب بثنائي هجومي مثل لقاء الأمس، ومن المهم ألا نستقبل أهداف في لقاء سموحة".

وعلق بيسيرو على ضيق الوقت بين المباراتين قائلًا:" علينا التمسك بالأمل، وأثق في جميع اللاعبين، كما أن أي لاعب يرتدي قميص الزمالك عليه أن يقاتل لتحقيق الفوز".

وفيما يخص رحيل أحمد سامي مدرب سموحة قبل لقاء الأربعاء قال:" إنه عندما يتم تغيير المدربين، فالمدرب الجديد يسعى لخلق دوافع لدى اللاعبين ويحدث في كل فرق العالم، وأحيانًا تكون الدوافع إيجابية وأحيانًا تكون سلبية، والأهم بالنسبة لي أن نرى ما نحتاج لتنفيذه في الملعب".

وفيما يخص فترة التوقف عقب لقاء سموحة حتى الأول من مايو قال بيسيرو:" أدرس الأمر مع الجهاز المعاون وسيكون هناك راحة للاعبين لعدة أيام ولكن نحتاج وقتًا للعمل ولم أتوقع عندما توليت المسؤولية أن نخوض مباراة كل 4 أيام، وأحتاج وقتًا لتطوير طريقة اللعب، ولم نصل لإتقان طرق اللعب بنسبة 60%، وتطوير الجانب الدفاعي يكون أسهل ونحتاج لفترة أطول لتطوير الشق الهجومي لأنه يحتاج لتدريبات أكثر وضغط المباريات لا يمنحنا فرصة لوضع حمل تدريبي أكبر، وعلى الأقل لابد من خوض 10 حصص تدريبية كي يتقن اللاعبون طريقة اللعب".

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