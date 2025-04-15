آخر تطورات أزمة ناصر ماهر مع بيسيرو

كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر، لاعب وسط الزمالك، أن اللاعب قدم اعتذارًا رسميًا للجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، على خلفية ما بدر منه خلال الفترة الماضية، مؤكدًا حرصه على توضيح موقفه ووجهة نظره بشكل مباشر.

وأوضح المصدر أن ناصر ماهر عقد جلسة مع المدير الفني وأعضاء الجهاز المعاون، أعرب خلالها عن تقديره واحترامه الكامل للقرارات الفنية، مؤكدًا أن تصرفه لم يكن بدافع الاعتراض أو التقليل من دور الجهاز الفني، بل كان بدافع رغبته القوية في المشاركة بشكل أكبر وإثبات نفسه مع الفريق.

وأشار اللاعب خلال الجلسة إلى أنه يسعى فقط للحصول على فرصة في المركز الذي يجيد اللعب فيه، وهو صانع الألعاب، حتى يتمكن من تقديم أفضل مستوياته والمساهمة في نتائج الفريق بشكل إيجابي.

ورحب الجهاز الفني بروح اللاعب وتقديره للموقف، مؤكدين أن الفرصة متاحة أمام الجميع وفقًا للجهد والانضباط داخل الملعب وخلال التدريبات.

ويأمل ناصر ماهر في العودة لقائمة المباريات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب الزمالك من خوض مواجهات حاسمة في الدوري وبطولة كأس عاصمة مصر.

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