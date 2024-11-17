الأحد 17 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

هآرتس: ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين من قوات الاحتياط

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت صحيفة هآرتس العبرية في تقرير لها اليوم الأحد، أن ثلث قتلى الحرب الإسرائيليين هم من أفراد قوات الاحتياط، لافتة إلى أن "العديد منهم لديهم عائلات والعبء عليهم غير مسبوق".

خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ولبنان 

وفي آخر إحصائية أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل 794 ضابطا وجنديا وإصابة 781 بجروح خطيرة منذ بداية الحرب.

جيش الاحتلال يعترف بسقوط قوة تابعة له في كمين

 وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم  جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري: إن الحرب تكلفنا ثمنا باهظا.

وزعم دانيال هاجاري خلال مؤتمر صحفي، قائلا: "قواتنا تعمل بشكل ممنهج من أجل سلب  حزب الله قدراته، وجنودنا قُتلوا أمس خلال تطهير أحد المواقع في كمين لمقاتلي حزب الله".

وادعى هاجاري، بقوله: "هاجمنا مخازن أسلحة ومراكز قيادة لحزب الله ونواصل الإضرار بالبنية التحتية له وهاجمنا قيادات للجهاد الإسلامي في سوريا. قواتنا تحارب في شمال غزة وجباليا وبيت لاهيا سنهاجم أي محاولة لتهريب الأسلحة إلى حزب الله من سوريا".

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