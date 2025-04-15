التحفظ على سيارة محملة بأسماك مملحة فاسدة قبل طرحها في الأسواق بالفيوم

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين بالفيوم، إن الأجهزة الرقابية بالمديرية شنت حملة على أسواق المحافظة، شارك فيها مديرية الطب البيطري، ومديرية الصحة، وقسم مباحث التموين، بهدف منع تداول أي أطعمة غير صالحة تستهلك في شم النسيم، خاصة الأسماك المملحة.

نتائج الحملة علي الاسواق

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة أسفرت عن ضبط سيارة ربع نقل، محملة 600 كيلو أسماك مملحة، فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على السيارة والمضبوطات، تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة سحب عينة من المضبوطات وتحليلها بمعامل وزارة الصحة، وكلب تقرير مديرية الطب البيطري عن المضبوطات، وتولي التحقيق.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود لمواجهة جشع بعض التجار.

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