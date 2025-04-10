وزير التموين: استلام 360 طن قمح بالفيوم حتى الآن

أعلن الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن الكمية التي تم استلامها من القمح المحلي لموسم 2025 في محافظة الفيوم، بلغت حتى الآن نحو 360 طنا، وذلك بعد 6 أيام من افتتاحه في المحافظة.

وأوضح الدكتور شريف فاروق أن الموسم الرسمي لتوريد القمح المحلي سيبدأ اعتبارًا من 15 أبريل الجاري في كافة المحافظات، موضحا أن سعر توريد الأردب من القمح المحلي هذا العام قد تحدد بقيمة 2200 جنيها.

وأكد الوزير أن السعر يعد مشجّع للمزارعين ويفوق سعر القمح المستورد، بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز الاخرى مما يعكس حرص الدولة على دعم المزارع المصري وتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح كسلعة استراتيجية أساسية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر والبناكر، لاستلام محصول القمح المحلي المنتج هذا العام بمساحات تخزينية كبيرة.

وشدد وزير التموين على أن الوزارة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عمليات التوريد، وتوفير مواقع استلام مجهزة ومعتمدة، مع استمرار المتابعة اليومية لضمان انتظام واستقرار الموسم وتحقيق أهداف الدولة في دعم الأمن الغذائي.

بينما قال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، خلال جولة تفقدية على صومعة طامية التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين أن المساحة المنزرعة بالمحافظة تبلغ 181 ألف فدان، والمستهدف أن تورد نحو 240 الف و917 طن.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح ما بين 18 إردبا، وتصل إلى 24 إردبا في بعض المناطق.

وقال شبل، إن الكميات المستهدف استلامها ستورد لعدد 3 صوامع تابعة لشركتي القابضة للصوامع والتخزين، ومطاحن مصر الوسطي، و9 شونة حديثة بسعة اجمالية 200 ألف و300 طنًا.

وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، أن متوسط حجم التوريد اليومي يبلغ 70 طنا تتخطى 2000 طن في ذروة الموسم.

وتابع شبل، محافظة الفيوم بها صومعتين بسعة إجمالية 120 ألف طن، موزعة 60 ألف طن صومعة طامية و60 ألف طن صومعة قصر الباسل، وصومعة تابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى سعة 25 الف طن.

بينما قال المهندس أحمد حسان مدير صومعة طامية في محافظة الفيوم، إن السعة الإجمالية للصومعة 60 الف طن بعدد 12 خلية سعة الخلية الواحدة 5 آلاف طن.

واضاف حسان، أنه مستهدف استلام 50 الف طن قمح محلي في صومعة طامية، مشيرا إلى أن ال10 آلاف طن الأخري مخصصة كمساحة تخزينة للاقماح المستوردة.

جدير بالذكر أن سعر توريد إردب القمح لموسم 2025 درجة نقاوة 23.5 بسعر 2200 جنيها، والإردب درجة نقاوة 23 بسعر 2150 جنيها، والإردب درجة نقاوة 22.5 بسعر 2100 جنيه.

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