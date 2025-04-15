شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

أسعار الذهب، كشف سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجاري، عن توقعاته لسعر المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: أن تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية تسببت في حرب تجارية عالمية دفعت عددًا من الدول وعلى رأسها الصين لشراء كميات كبيرة من الذهب وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

نصيحة شعبة الذهب



وتابع: لا يزال الذهب ملاذًا اآمنا وسط حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، ولا ينصح بالشراء في ظل الصورة الضبابية الحالية، إذا كان الهدف من الشراء المضاربة قصيرة الأجل، أما إذا كان الهدف الاستثمار لمدة عامين على الأقل، فإنه يفضل استخدام الأموال الفائضة عن الاحتياجات في شراء المعدن الأصفر.



وقال مايك ماجلون، كبير محللي السلع في وحدة بلومبرج إنتليجنس، إن سعر الذهب قفز متجاوزا حاجز 3200 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تكون هذه بداية لتحرك أكبر بكثير، قد يصل إلى 4000 دولار، في ظل تصدع الملاذات الآمنة التقليدية، وتراجع أداء البيتكوين، وتقلب سوق الأسهم الأمريكية عند تقييمات تاريخية مرتفعة للغاية، مضيفا أننا نشهد حاليًا بداية سوق هابطة في سوق الأسهم الأمريكية وتحولًا جذريًا يصب في مصلحة المعادن الثمينة.

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