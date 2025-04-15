الثلاثاء 15 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب، كشف سعيد إمبابي عضو شعبة الذهب باتحاد الغرف التجاري، عن توقعاته لسعر المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

السبب وراء ارتفاع اسعار الذهب

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية: أن تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية تسببت في حرب تجارية عالمية دفعت عددًا من الدول وعلى رأسها الصين لشراء كميات كبيرة من الذهب وهو ما ساهم في ارتفاع الأسعار بشكل كبير.

نصيحة شعبة الذهب 
 

وتابع: لا يزال الذهب ملاذًا اآمنا وسط حالة عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، ولا ينصح بالشراء في ظل الصورة الضبابية الحالية، إذا كان الهدف من الشراء المضاربة قصيرة الأجل، أما إذا كان الهدف الاستثمار لمدة عامين على الأقل، فإنه يفضل استخدام الأموال الفائضة عن الاحتياجات في شراء المعدن الأصفر.
 

 

وقال مايك ماجلون، كبير محللي السلع في وحدة بلومبرج إنتليجنس، إن سعر الذهب قفز متجاوزا حاجز 3200 دولار للأونصة خلال الأيام القليلة الماضية، وقد تكون هذه بداية لتحرك أكبر بكثير، قد يصل إلى 4000 دولار، في ظل تصدع الملاذات الآمنة التقليدية، وتراجع أداء البيتكوين، وتقلب سوق الأسهم الأمريكية عند تقييمات تاريخية مرتفعة للغاية، مضيفا أننا نشهد حاليًا بداية سوق هابطة في سوق الأسهم الأمريكية وتحولًا جذريًا يصب في مصلحة المعادن الثمينة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبة الذهب الذهب أسعار الذهب ارتفاع اسعار الذهب ترامب الصين

مواد متعلقة

بلومبرج: الذهب يتجه نحو 4000 دولار وسط انهيار محتمل للأصول الخطرة

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025

تراجع فى أسعار الذهب وهذا العيار وصل لـ 3940 جنيها

ads

الأكثر قراءة

شعبة الذهب توجه نصيحة للمواطنين بشأن الشراء خلال الفترة الحالية

مجلس رؤساء الاستئناف: تخفيض 50% لخدمات محاكم الأسرة والعمال.. والحد الأقصى 500 جنيه لباقي الخدمات

صواريخ جراد لقصف هدف حساس، مقطع فيديو يعرض خطة المخابرات الأردنية قبل الكارثة

بث مباشر، مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأستون فيلا في دوري أبطال أوروبا 2025

بلومبرج: الذهب يتجه نحو 4000 دولار وسط انهيار محتمل للأصول الخطرة

قرار عاجل من التعليم بشأن تعدي مدير مدرسة علي طالب إعدادي بكفرالشيخ

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2025

قبل مواجهة الأهلي وصن داونز، إمام عاشور يحتفل بمولوده الجديد فهد (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق

كيلو الأحمر يسجل 550 جنيهًا، تعرف على أسعار النحاس اليوم الثلاثاء

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

قريبا مصر بلا أطباء.. وأستاذ بجامعة هارفارد يحذر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المجددون.. محيي الدين النووي، صاحب الأربعين النووية ورياض الصالحين

المجددون.. العز بن عبد السلام، سلطان العلماء وبائع السلاطين

تفسير رؤية موت الخال في المنام وعلاقتها بفقدان صديق قريبا

المزيد
الجريدة الرسمية