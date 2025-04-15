الأربعاء 16 أبريل 2025
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أخبار الرياضة اليوم: رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري.. إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز

وسام أبو علي
وسام أبو علي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قائمة الأهلي المسافرة إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز

الأهلي، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  على قائمة فريقه المسافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأخر مغادرة بعثة الأهلي إلى جنوب إفريقيا استعداد لمباراة صن داونز، ما السبب؟

تأخرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مغادرة القاهرة إلي جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي وموقفه من قائمة مباراة صن داونز

تعرض وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم قبل السفر إلي جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

بـ 40 مليون يورو، النصر السعودي يستعد لإبرام صفقة مهاجم منتخب المغرب

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة إدارة نادي النصر السعودي على المبلغ الذي حدده مسؤولو فنربخشة، من أجل الحصول على خدمات أحد أبرز لاعبي الفريق التركي.

تغريم إمام عاشور، رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

لجنة تخطيط الزمالك توصي برحيل سيف الجزيري

أوصت لجنة التخطيط في الزمالك برحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الصيف المقبل.

قبل مواجهة الأهلي وصن داونز، إمام عاشور يحتفل بمولوده الجديد فهد (صور)

الأهلي، احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بمولوده الثاني، والذي أطلق عليه اسم "فهد".

الأهلي، احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بمولوده الثاني، والذي أطلق عليه اسم "فهد".

متحدث الزمالك: نطالب بالمصداقية في تناول أخبار النادي وسنتصدى للأكاذيب

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

الأهلي يهزم الزمالك في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة (27-23)، في المباراة التي جمعتهما  على صالة الأبيض بميت عقبة، في الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

كلوب المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي في تدريب ريال مدريد

يدرس مسئولو ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

 

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