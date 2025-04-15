أخبار الرياضة اليوم: رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية بالدوري.. إصابة وسام أبو علي في مران الأهلي قبل مواجهة صن داونز

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي، استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على قائمة فريقه المسافر إلى جنوب إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تأخرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مغادرة القاهرة إلي جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة فريق صن داونز في المباراة المقرر لها السبت المقبل في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تعرض وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للإصابة، خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم قبل السفر إلي جنوب إفريقيا، لمواجهة صن داونز في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة إدارة نادي النصر السعودي على المبلغ الذي حدده مسؤولو فنربخشة، من أجل الحصول على خدمات أحد أبرز لاعبي الفريق التركي.

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الثانية من المرحلة النهائية وذلك طبقا للائحة مسابقة دوري nile ولائحة المخلفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة موسم 2024-2025.

أوصت لجنة التخطيط في الزمالك برحيل سيف الدين الجزيري عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الصيف المقبل.

الأهلي، احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بمولوده الثاني، والذي أطلق عليه اسم "فهد".

الأهلي، احتفل إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بمولوده الثاني، والذي أطلق عليه اسم "فهد".

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك عدم صحة ما تم ذكره أمس بإحدى القنوات الفضائية عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المهنية تفرض على العاملين في المجال الإعلامي التحلي بالدقة والمصداقية.

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة (27-23)، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأبيض بميت عقبة، في الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

يدرس مسئولو ريال مدريد الإسباني، التعاقد مع الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول السابق، لخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.