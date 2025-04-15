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رياضة

الأهلي يهزم الزمالك في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد

الأهلي يهزم الزمالك
الأهلي يهزم الزمالك في ختام المجمعة الأولي

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة (27-23)، في المباراة التي جمعتهما  على صالة الأبيض بميت عقبة، في الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.

 

وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق سبورتنج بنتيجة (33-23)، وذلك قبل الفوز في الجولة الثانية على فريق الشمس بنتيجة (30-20).

أما الزمالك فخسر الجولة الأولى أمام الشمس بنتيجة (24-26)، وخسر أيضا في الجولة الثانية أمام سبورتنج بنتيجة (28-29).

وتقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.

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