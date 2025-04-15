الأهلي يهزم الزمالك في ختام المجمعة الأولي بنهائي دوري سيدات اليد
كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي على الزمالك بنتيجة (27-23)، في المباراة التي جمعتهما على صالة الأبيض بميت عقبة، في الجولة الثالثة من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري عمومي السيدات للموسم الحالي 2024/2025.
وكان الأهلي حقق الفوز في الجولة الأولى على فريق سبورتنج بنتيجة (33-23)، وذلك قبل الفوز في الجولة الثانية على فريق الشمس بنتيجة (30-20).
أما الزمالك فخسر الجولة الأولى أمام الشمس بنتيجة (24-26)، وخسر أيضا في الجولة الثانية أمام سبورتنج بنتيجة (28-29).
وتقام المجمعة الثانية أيام 21، 22، 23 أبريل الجاري لحسم اللقب للموسم المحلي 2024-2025، ويشهد الختام أيضا لقاء بين القطبين الأهلي والزمالك.
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