بـ 40 مليون يورو، النصر السعودي يستعد لإبرام صفقة مهاجم منتخب المغرب

تحدثت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن موافقة إدارة نادي النصر السعودي على المبلغ الذي حدده مسؤولو فنربخشة، من أجل الحصول على خدمات أحد أبرز لاعبي الفريق التركي.

النصر السعودي يعرض 40 مليون يورو لضم يوسف النصيري

ووفقا لما ذكرته صحيفة "karar" التركية، فإن إدارة نادي النصر قدمت عرضا لنظيرتها في فنربخشة التركي، للتعاقد مع المغربي يوسف النصيري، لاعب الفريق، مقابل 40 مليون يورو.

وأوضحت الصحيفة أن النادي السعودي خصص ميزانية هائلة للتعاقد مع النجم المغربي، البالغ من العمر 27 عاما، إذ أبدوا استعدادهم لدفع مبلغ فلكي قدره 40 مليون يورو.

وتبذل إدارة النصر كل جهودها لإتمام صفقة النصيري، الذي انتقل إلى فنربخشة قادمًا من فريق إشبيلية الإسباني في بداية الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن تتواصل الاتصالات والمحادثات بين النصيري والنصر في الأسابيع المقبلة، لإقناع اللاعب بقبول العرض السعودي.

أرقام يوسف النصيري مع فنربخشة

ويعيش النصيري في أزمة مع ناديه مؤخرا، حيث تراجع مستواه منذ عودته من التوقف الدولي الماضي، حيث بدا عاجزا عن تقديم الإضافة المنتظرة في فترة حاسمة من الموسم الكروي.

وانتقدت الجماهير التركية تراجع مستوى الدولي المغربي، مشيرة إلى فشله في التسجيل أمام الخصوم المباشرين، والمباريات الحاسمة في الدوري الأوروبي.

وجاء تراجع دور النصيري تزامنًا مع تألق الوافد الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا، الذي تمكن من خطف الأضواء وتثبيت أقدامه سريعًا في خط الهجوم، ما زاد من تعقيد وضعية النصيري داخل الفريق التركي.

وشارك المهاجم المغربي في 43 مباراة مع فنربخشة التركي، سجل خلالها 26 هدفا في المسابقات جميعها، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

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