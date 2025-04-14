أول رد فعل من ناصر ماهر بعد إحالته للتحقيق وخصم 25% من مستحقاته

كشف مصدر مقرب من ناصر ماهر، لاعب وسط فريق الزمالك، أن اللاعب ينوي تقديم اعتذار رسمي للجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، خلال الساعات المقبلة، بعد الأزمة التي نشبت قبل مواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز.

وكان عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، أعلن إيقاف ناصر ماهر وإحالته للتحقيق أمام الشؤون القانونية، مع التوصية بخصم 25% من مستحقاته، بعد رفضه التواجد على مقاعد البدلاء واعتراضه على عدم مشاركته في التشكيل الأساسي خلال لقاء حرس الحدود.

وأوضح المصدر أن ناصر ماهر يشعر بالندم تجاه ما بدر منه، ويرغب في تصفية الأجواء داخل الفريق، خاصة بعد استبعاده من قائمة اللقاء، وهو ما رآه اللاعب نقطة فاصلة تستدعي منه مراجعة موقفه.

وفاز الزمالك على حرس الحدود بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب ضمن الجولة الثانية من المرحلة النهائية للدوري، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض إلى 38 نقطة ويواصل المنافسة على اللقب.

وينتظر أن يحسم الجهاز الفني والإدارة القرار النهائي بشأن عقوبة اللاعب عقب جلسة التحقيق، وسط ترقب لموقف بيسيرو من الاعتذار المنتظر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.