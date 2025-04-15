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خارج الحدود

الولايات المتحدة تدين هجمات ميليشا الدعم السريع على المدنيين في السودان

السودان، فيتو
السودان، فيتو

أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، هجمات ميليشيا الدعم السريع على المدنيين في السودان.

 

مقتل 400 شخص في دارفور على يد ميليشيا الدعم السريع

أعلنت الأمم المتحدة، مساء الإثنين، مقتل أكثر من 400 شخص في دارفور على يد ميليشيا الدعم السريع، وذلك وفقا لنبأ عاجل علي شبكة «العربية».

أفادت الأمم المتحدة، مساء اليوم الإثنين، بأن هناك 13 مليون نازح ولاجئ في السودان خلال عامين من الحرب.

وبحسب شبكة «العربية»، أكدت منظمة الهجرة الدولية، نزوح بين 60 ألف إلى 80 ألف أسرة من مخيم زمزم بعد سيطرة ميليشيا الدعم السريع.

 

مصر تستهجن وتؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية

أعربت مصر، الأحد، عن إدانتها للهجمات التي استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان صادر عنها، إن مصر تدين الهجمات التى استهدفت مخيم زمزم للنازحين فى مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور فى السودان.

واستهجنت مصر، الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي أسفرت عن مقتل المدنيين السودانيين، وعدد من الكوادر بمنظمة الإغاثة الدولية.

 

مصر تؤكد دعمها لاستقرار السودان ومؤسساته الوطنية 

وشددت على ضرورة عدم الاعتداء بأي شكل من الأشكال على العاملين فى المجال الإنساني.

وعاودت مصر تأكيدها على موقفها الداعم للسودان الشقيق ولمؤسساته الوطنية واستقراره وأهمية احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضيها.

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