تجارية القليوبية تشارك في مؤتمر الضرائب عن الحوافز والتيسيرات الجديدة

شاركت الغرفة التجارية بالقليوبية، تحت رعاية الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، في المؤتمر الذي نظمته منطقة ضرائب القليوبية، للتعريف بالحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.

الغرفة التجارية بالقليوبية تشارك في مؤتمر مصلحة الضرائب عن الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة

كانت قد دعت الغرفة التجارية بالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة، جميع التجار بالمحافظة ومنتسبيها، لحضور مؤتمر مصلحة الضرائب عن "الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة"، والذي يأتي في إطار نشر التوعية المجتمعية بالتيسيرات الضريبية الجديدة، ودعم الاقتصاد والمستثمرين.



ويتناول المؤتمر عددًا من المحاور الهامة، منها: آخر المستجدات في القوانين التجارية الضريبية، سبل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التعاون بين التجار والمحاسبين والمحامين لخدمة بيئة الأعمال، مناقشات مفتوحة وفرص للتواصل وتبادل الخبرات، ونشر التوعية المجتمعية بشأن الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.



وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة رشا عبدالعال راضي رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من الشخصيات العامة، وأعضاء مجلس النواب.

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