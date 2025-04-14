مصرع ربة منزل إثر مشاجرة مع زوجها في القليوبية

لقيت ربة منزل مصرعها فى مشاجرة مع زوجها بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية بسبب خلافات زوجية، وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصص،ى لاتخاذ اللازم منذ 24/ 2/ 2025 فاقدة الوعى حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع ربة منزل فى مشاجرة مع زوجها داخل قرية بكفر شكر بالقليوبية



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد إصابة ربة منزل فى مشاجرة مع زوجها وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى لاتخاذ اللازم والعلاج



انتقلت على الفور قوات الشرطة والبحث الجنائى برئاسة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر ، وتبين من المعاينة المبدئية والتحريات الأولية إصابة سماح. ع. ذ 47 سنة ربة منزل مقيمة بقرية المنشأة الصغرى فى مشاجرة مع زوجها محمود. ع. ذ 40 سنة موظف بسبب خلافات زوجية بينهما، وتم نقلها إلى مستشفى كفر شكر التخصصى فاقدة الوعى، وتخضع للعلاج منذ 24 /2/ 2025 حتى لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى، وتم نقلها إلى مستشفى بنها التعليمى، لاتخاذ اللازم نحو التصريح بالدفن من قبل جهات التحقيق.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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