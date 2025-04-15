الثلاثاء 15 أبريل 2025
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محافظات

القليوبية تستعد لإطلاق معرض للزهور ونباتات الزينة بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء،فيتو

التقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بالدكتور علاء عزوز مساعد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المتخصصين في مجال زراعة الزهور ونباتات الزينة، وبحضور الدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتورة لمياء عطية مدير عام مديرية الطب البيطري بالقليوبية والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وذلك لبحث البدء في إطلاق معرض الزهور ونباتات الزينة في نسخته الأولى بالقناطر الخيرية.

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القليوبية تستعد لإطلاق معرض للزهور ونباتات الزينة بالقناطر الخيرية 

وأشار محافظ القليوبية إلى أن الهدف من إقامة هذا المعرض ليس فقط الاستمتاع والترويج لجمال الزهور، بل سيساهم أيضًا في توفير فرص عمل للشباب وإنعاش الاقتصاد المحلي في المحافظة، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في تلك البقعة الفريدة من أرض القليوبية ومصر

 

 واقترح المحافظ إقامة معرض ضخم على غرار معرض زهور الربيع بالأورمان في القاهرة، وذلك تحت رعاية السادة وزيري الزراعة والري لعرض تشكيلة واسعة من النباتات والزهور النادرة، مما سيجذب الزوار من جميع أنحاء الجمهورية والعالم أيضًا، كما اقترح المحافظ إنشاء رابطة وكيان موحد لزارعي الزهور والنباتات بالقناطر الخيرية وإنشاء جمعية مشهرة تتبع التضامن الاجتماعي لمستثمري الزهور، بهدف توحيد المجهود وتسهيل حل المشاكل التي تواجههم، وعرضها على المسئولين، مما سيساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة.

 

 كما اقترح المحافظ إقامة المعرض على مساحة كبيرة حوالي ٥ أفدنة، بمشاركة عدد كبير من العارضين من جميع محافظات الجمهورية، كما سيتم التنسيق والتعاون مع شركات كبرى لرعاية المعرض وضمان تنفيذه على أعلى مستوى.


واختتم محافظ اجتماعه مع مساعد وزير الزراعة مؤكدًا أن هذا المشروع الطموح يمثل فرصة ذهبية لجذب السياحة، مما يعد قيمة مضافة لمصر كلها يضاف إلى ما تم عمله من إنجازات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

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المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية محافظ القليوبية وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية معرض زهور الربيع

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