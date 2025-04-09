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أخبار مصر

محافظ القاهرة يوجة بمنع المواقف العشوائية بمحيط موقف السلام

محافظ القاهرة،فيتو
محافظ القاهرة،فيتو

أكد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بمنع  تواجد أي مواقف عشوائية، أو الانتظار الخاطئ فى محيط موقف السلام النموذجي الجديد.

 

محافظ القاهرة يتابع تسكين الباعة بموقف السلام

محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجى


جاء ذلك خلال ترأس محافظ القاهرة لحملة مكبرة لنقل الباعة لاماكنهم الجديدة داخل موقف السلام النموذجى الجديد، ورفع كافة الإشغالات في المنطقة المحيطة بالموقف.

وشدد محافظ القاهرة على  الأجهزة التنفيذية بحى السلام أول بالتعاون مع شرطة المرافق بالمرور الدورى للتأكد من عدم عودة الأنشطة المخالفة، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع سرعة إزالة كافة الوصلات الكهربائية العشوائية التى قام بها المخالفون لسرقة التيار الكهربائي، وإعادة الانضباط للمنطقة المحيطة بموقف السلام، ونفق السلام أسفل الدائرى، وميدان السادات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الموقف الجديد الذى أقامته الشركة الوطنية للطرق ويضم ٢٢٤ محلًا، ويستوعب أكثر من ٢٥٠٠ سيارة من مختلف وسائل المواصلات، يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، مضيفًا أن الموقف سيساهم فى القضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، والاختناقات المرورية وتحسين المظهر العام.

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