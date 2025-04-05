السبت 05 أبريل 2025
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أخبار مصر

محافظ القاهرة يتابع نقل باعة موقف السلام

جانب من الجولة، فيتو
جانب من الجولة، فيتو

 قام د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال نقل الباعة من محيط موقف السلام النموذجي الجديد، وتسكينهم داخل الموقف الذى أقامته الدولة ضمن جهودها فى تطوير الأسواق والمواقف.

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محافظ القاهرة يتفقد موقف السلام النموذجى

وشدد محافظ القاهرة على سرعة رفع المخلفات والإشغالات فى محيط الموقف تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله.

وأكد محافظ القاهرة حرص الدولة على القضاء علي الأسواق والمواقف العشوائية، والتى تسبب إعاقات واختناقات مرورية، مشيرًا إلى أن تطوير وتحديث البنية التحتية وإعادة هيكلة منظومة المواقف وساحات انتظار السيارات العشوائية والتى كانت تسبب ازدحاما بالمنطقة وتعيق حركة السير يعد من أهم المشروعات القومية التي تعمل عليها الدولة جاهدة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وتحقيق السيولة المرورية أمام المواقف، والقضاء على المخالفات، والازدحام والعشوائية، وتحسين المظهر العام.

 

رافق محافظ القاهرة م. منى البطراوى نائب المحافظ للمنطقة الشرقية،  واللواء وليد أبو النصر رئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.

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