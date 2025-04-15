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رياضة

من وحي الخيال، تفاصيل اقتراب يورجن كلوب من تدريب الأهلي

يورجن كلوب
يورجن كلوب

تصدر المدرب الألماني المخضرم يورجن كلوب  المدير الفني السابق لليفربول، حديث وسائل التواصل الاجتماعي عبر السوشيال ميديا، ووسائل الإعلام بعد الأنباء التي انتشرت خلال الساعات الماضية باقترابه بتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي مع التكهنات الكبيرة برحيل مارسيل كولر المدير الفني للأحمر.

ومع تفاؤل جماهير النادي الأهلي من الأنباء التي تشير إلى اقتراب تدريب كلوب من الأهلي، إلا ـن الأمر لا يمت للواقع بصلة.

وكشف مصدر أنه ليس من المعقول أن يدرب كلوب الأهلي وسط العروض المالية الخيالية التي يتلقاها المدرب الألماني  يوميا لتدريب أفضل الفرق في العالم.

وأشار المصدر إلى أن الأهلي لا يمكنه التعاقد مدرب بحجم كلوب بسبب راتبه المالي الباهظ  فضلًا عن كون اختيار المدرب الألماني قضاء فترة راحة بعيدًا عن عالم التدريب.

ولم تتوانَ جماهير النادي الأهلي على السوشيال ميديا في تكذيب خبر تدريب  كلوب للأهلي، حيث نشرت عدة صور للمدرب الألماني خلال التوقيع للأحمر وأخرى مع محمود الخطيب، ليصبح تدريب كلوب للقلعة الحمراء حلم صعب المنال لجماهير الشياطين الحمر.

تصريحات سيف زاهر 

فيما فجر الإعلامي سيف زاهر، مفاجأة، بشأن مقترح تولي يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، تدريب الأهلي، خلفًا لـ مارسيل كولر.

يأتي هذا في ظل انتشار تقارير عدة خلال الساعات الماضية، تشير لاحتمالية رحيل كولر، على خلفية تراجع نتائج الفريق، والتي كان آخرها التعادل أمام بيراميدز.

وقال سيف زاهر عبر قناة «أون سبورت»، بأنه كان هناك اجتماع لمجلس إدارة الأهلي، ومعظم الأعضاء يرغبون في رحيل مارسيل كولر.
بينما محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، فيرى أنه يجب استمرار كولر على الأقل في أفريقيا، وأن التوقيت الحالي ليس توقيت جيد للتغيير.

وفجر سيف زاهر مفاجأة بأن هناك اقتراحات تمت بالفعل من قبل البعض وحديث مع بعض رجال الأعمال، لماذا لا يكون يورجن كلوب، مدرب ليفربول السابق، مدربًا للأهلي في كأس العالم للأندية.

وأوضح سيف زاهر أن هذا القرار لم يحسم بعد، ولكن في هذه المرحلة داخل النادي الأهلي والأرقام التي تُدفع لم يعد هناك أمرًا صعبًا.

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