أنشيلوتي يحدد شرطين لتخطي ريال مدريد عقبة آرسنال في دوري أبطال أوروبا

يتمسك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بآمال فريقه ريال مدريد الإسباني في تجاوز عقبة أرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

خسارة ريال مدريد الثقيلة أمام أرسنال

وتكبد الريال خسارة ثقيلة (0-3) أمام أرسنال أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء القادم، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبموجب نتيجة البارحة، بات الريال في حاجة للفوز إيابًا بفارق 4 أهداف على الأقل لحسم تأهله إلى نصف النهائي، وفارق 3 أهداف لفرض التعادل، وتمديد المواجهة إلى وقت إضافي، وربما ركلات ترجيح.

أنشيلوتي يحدد شرطين لتحقيق ريمونتادا أمام أرسنال

قال كارلو أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يجب أن نؤمن، وأن نحاول القيام بشيء ما ساحر في لقاء الإياب".

وأضاف أنشيلوتي: "أي شيء قد يحدث في كرة القدم.. على سبيل المثال، سجل ديكلان رايس هدفين من ركلتين حرتين، علمًا أنه لم يسبق له القيام بذلك أبدًا".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأمس بالتعادل (0-0)، قبل أن ينقض أرسنال على بطل إسبانيا في الشوط الثاني بـ3 أهداف متتالية، حملت توقيع ديكلان رايس الذي سجل ثنائية من ركلتين حرتين، وميكيل ميرينو.

واعترف نجوم ريال مدريد بأن مردودهم في مباراة البارحة لم يكن مقبولًا، لكنهم شددوا على اقتناعهم بوجود إمكانية حقيقية لقلب النتيجة إيابًا، والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الخامس تواليًا.

ويحمل الريال الرقم القياسي في مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا (15 لقبًا)، فيما لم يسبق لفريق أرسنال اعتلاء منصة التتويج بالكأس ذات الأذنين، علمًا أن مواجهة أمس الثلاثاء كانت الثالثة فقط بين الفريقين في تاريخ البطولة القارية.

وترجع المباراتان السابقتان بين أرسنال وريال مدريد في دوري الأبطال إلى موسم 2005-06؛ إذ تواجها في دور الـ16، وقد فاز الفريق الإنجليزي ذهابًا على ملعب الريال بهدف نظيف، قبل أن يتعادلا إيابًا من دون أهداف.

يُذكر أنه قبل مواجهة الإياب أمام أرسنال، سيكون كارلو أنشيلوتي ولاعبيه على موعد مع مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليغا، برصيد 63 نقطة من 30 مباراة (19 فوزًا، 6 تعادلات، 5 خسائر)، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

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