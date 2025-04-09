الأربعاء 09 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أنشيلوتي يحدد شرطين لتخطي ريال مدريد عقبة آرسنال في دوري أبطال أوروبا

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

يتمسك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بآمال فريقه ريال مدريد الإسباني في تجاوز عقبة أرسنال الإنجليزي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

خسارة ريال مدريد الثقيلة أمام أرسنال 

وتكبد الريال خسارة ثقيلة (0-3) أمام أرسنال أمس الثلاثاء، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال. ومن المُقرر أن تُقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الأربعاء القادم، على أرضية ملعب "سانتياجو برنابيو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وبموجب نتيجة البارحة، بات الريال في حاجة للفوز إيابًا بفارق 4 أهداف على الأقل لحسم تأهله إلى نصف النهائي، وفارق 3 أهداف لفرض التعادل، وتمديد المواجهة إلى وقت إضافي، وربما ركلات ترجيح.

أنشيلوتي يحدد شرطين لتحقيق ريمونتادا أمام أرسنال 

قال كارلو أنشيلوتي في تصريحات أبرزها الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "يجب أن نؤمن، وأن نحاول القيام بشيء ما ساحر في لقاء الإياب".

وأضاف أنشيلوتي: "أي شيء قد يحدث في كرة القدم.. على سبيل المثال، سجل ديكلان رايس هدفين من ركلتين حرتين، علمًا أنه لم يسبق له القيام بذلك أبدًا".

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأمس بالتعادل (0-0)، قبل أن ينقض أرسنال على بطل إسبانيا في الشوط الثاني بـ3 أهداف متتالية، حملت توقيع ديكلان رايس الذي سجل ثنائية من ركلتين حرتين، وميكيل ميرينو.

واعترف نجوم ريال مدريد بأن مردودهم في مباراة البارحة لم يكن مقبولًا، لكنهم شددوا على اقتناعهم بوجود إمكانية حقيقية لقلب النتيجة إيابًا، والتأهل إلى نصف نهائي دوري الأبطال للموسم الخامس تواليًا.

ويحمل الريال الرقم القياسي في مرات التتويج بدوري أبطال أوروبا (15 لقبًا)، فيما لم يسبق لفريق أرسنال اعتلاء منصة التتويج بالكأس ذات الأذنين، علمًا أن مواجهة أمس الثلاثاء كانت الثالثة فقط بين الفريقين في تاريخ البطولة القارية.

وترجع المباراتان السابقتان بين أرسنال وريال مدريد في دوري الأبطال إلى موسم 2005-06؛ إذ تواجها في دور الـ16، وقد فاز الفريق الإنجليزي ذهابًا على ملعب الريال بهدف نظيف، قبل أن يتعادلا إيابًا من دون أهداف.

يُذكر أنه قبل مواجهة الإياب أمام أرسنال، سيكون كارلو أنشيلوتي ولاعبيه على موعد مع مواجهة ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل، ضمن الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني "لا ليغا".

ويحتل الريال المركز الثاني في ترتيب الليغا، برصيد 63 نقطة من 30 مباراة (19 فوزًا، 6 تعادلات، 5 خسائر)، متخلفًا بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كارلو انشيلوتي أنشيلوتي ريال مدريد أرسنال دوري ابطال اوروبا

مواد متعلقة

ثنائي ريال مدريد يرفض تعليمات أنشيلوتي في مباراة آرسنال، ما القصة؟

آرسنال يعيد ذكرى مريرة لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

4 أرقام قياسية لآرسنال بعد فوزه بثلاثية على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

رغم تلقيه ثلاثية، كورتوا يحقق رقما مميزا في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

قبل مواجهة ستيلينبوش، رسالة نارية من شيكابالا للاعبي الزمالك بشأن رحيل زيزو

الونش يكشف حقيقة توقيعه للأهلي

الأهلي يحجز قميصا لزيزو بمونديال الأندية.. تعرف على رقم اللاعب

زيزو يستعد لخطوة جديدة ضد الزمالك

الأهلي يتخذ أولى خطوات تقديم زيزو للجماهير

شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يشهد مراسم خطوبة حفيدة شقيقه في الأقصر (صور)

الحكومة توافق على تخصيص أراضٍ بالدولار من الخارج في عدة مدن جديدة

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

منوعات

المزيد

بسبب الميراث، نبش قبر وسرقة رفات صاحبه في تركيا

اكتشاف سلالة بشرية مجهولة في ليبيا

علماء روس يكتشفون طريقة لتقليل ضوضاء محركات الطائرات

ارتفاع عدد ضحايا انهيار سقف الملهى الليلي في الدومينيكان إلى 79 حالة وفاة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيس السكر اليوم الأربعاء 9 أبريل 2025

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار النحاس الأحمر اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر القصدير اليوم الثلاثاء 8-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

منذ انضمامه للفريق.. ارقام عمر مرموش مع السيتي (انفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل صلاة الفرض قبل الذي يليه مباشرة صحيحة؟ الشعراوي يرد (فيديو)

هل يأثم مانع الصدقة عن المتسولين فى الشارع؟، اعرف موقف الشرع

حكم أداء العمرة في شوال وفضلها

المزيد
الجريدة الرسمية