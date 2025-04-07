وكيل تعليم دمياط يتفقد مدارس ميت أبو غالب ويشدد على الانضباط والتقييمات اليومية

أجرى الأستاذ ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، جولة تفقدية موسعة بعدد من مدارس إدارة ميت أبو غالب التعليمية، في إطار توجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن متابعة سير العملية التعليمية والانضباط داخل المدارس.

جولة ميدانية بعدد من المدارس

شملت الجولة مدارس ميت أبو غالب الإعدادية بنات، والابتدائية الجديدة بنات، والإعدادية بنين، ومدرسة سامح القصبي الابتدائية بنين، بالإضافة إلى مدرسة عبد العظيم البساطي الثانوية المشتركة، حيث تابع "وكيل الوزارة" انتظام الدراسة داخل الفصول ومدى التزام الطلاب بالحضور، مشددًا على ضرورة الانضباط اليومي، ومؤكدًا أن درجات المواظبة ستُخصم في حال غياب الطالب دون مبرر.

وكيل وزارة تعليم دمياط يتابع المدارس

التأكيد على الحضور والانضباط وتطبيق التقييمات

وخلال جولته، شدد ياسر عمارة على أهمية الالتزام بعقد التقييمات اليومية وامتحانات الشهر في مواعيدها، لما لها من دور في متابعة الأداء التحصيلي للطلاب بشكل دوري. كما وجّه بسرعة دهان الفصول وتحسين الشكل العام للمدارس، والعمل على تشجير الساحات بما يخلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة.

كما تفقد وكيل الوزارة كراسات التقييمات الأسبوعية للطلاب في مختلف المواد، وأكد على أهمية هذه الكراسات في قياس مدى استيعاب الطلاب للمقررات، وتحديد نقاط القوة والضعف لديهم، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة من المعلمين وإدارات المدارس.

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