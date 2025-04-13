وكيل تعليم دمياط يتابع تقييمات الطلاب والحضور بالمدارس

أجرى ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، جولة تفقدية موسعة شملت عددًا من المدارس التابعة لإدارة دمياط التعليمية، حيث زار مدرسة السيالة الجديدة الابتدائية ومدرسة صادق كرات للتعليم الأساسي.

متابعة الحضور والتقييمات الأسبوعية



خلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية بالمراحل الابتدائية والإعدادية، واطلع على كراسات الطلاب وسير أعمال التقييمات الأسبوعية، إلى جانب متابعة نسب حضور الطلاب في المدرستين.

وكيل الوزارة يتابع المدارس

70% من الدرجة النهائية للمتابعة والمواظبة



أكد "عمارة" على أهمية انتظام الطلاب في الحضور المدرسي، مشيرًا إلى أن درجات المواظبة والتقييمات الأسبوعية والامتحانات الشهرية تمثل 70% من الدرجة النهائية للطالب، في حين تقتصر درجة امتحان نهاية العام على 30% فقط.

تحفيز على الاجتهاد طوال العام



أوضح وكيل الوزارة أن هذا النظام الجديد في توزيع الدرجات يأتي في إطار تشجيع الطلاب على المتابعة المستمرة والمذاكرة طوال العام، بدلًا من التركيز فقط على امتحان نهاية العام.

انضباط إداري وتعليمي داخل الفصول



كما حرص "عمارة" على الاطمئنان إلى سير العملية التعليمية داخل الفصول، ومتابعة الانضباط الإداري للمعلمين، مشيدًا بروح التعاون والعمل الجماعي الذي يسود المدارس، بما يصب في مصلحة الطلاب وتحسين جودة التعليم المقدمة لهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.