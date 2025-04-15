بعد انخفاض البيتكوين 20%، خبير اقتصادي يكشف حيتان العملات الرقمية

كشف الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، الدكتور مخلص الناظر، عن انخفاض سعر البيتكوين بنسبة 20%، مؤكًدا أن سعر البيتكوين، مؤخرًا، بلغ 82 ألف دولار بعد أن وصل سعره 100 ألف دولار.

خسارة البيتكوين 20% من قيمتها

كما كشف الدكتور مخلص الناظر عما وصفهم بـ "حيتان البيتكوين"، مؤكدًا أنه بالرغم من خسارة البيتكوين 20% من قيمتها، مؤخرًا، وتخوفات البعض بحدوث مزيد من الانخفاضات في سعر البيتكوين لم يدفع حيتان البيتكوين للتخلص منها، ولكنهم استغلوا الفرصة بشراء المزيد من العملات الرقمية "البيتكوين"

البيتكوين يخسر 50% من قيمته، فيتو

وقال الدكتور مخلص الناظر عن انخفاض العملة الرقمية “بيتكوين": إن "بيتكوين تنخفض 20% عن أعلى مستوى تاريخي لها، فماذا يفعل المال الذكي: انخفاض بيتكوين بنسبة 20% من ذروته عند 100 ألف دولار إلى حوالي 82 ألف دولارًا، أثار موجة من الجدل في أوساط المستثمرين."

وأوضح الدكتور مخلص الناظر أن "هذا التراجع، الذي يراه البعض تصحيحًا طبيعيًا في سوق متقلب، يراه آخرون فرصة استثنائية، أو حتى إشارة تحذيرية، لكن وسط هذا الضباب، هناك قوى كبيرة تتحرك بثقة: حيتان بيتكوين، أصحاب المحافظ الضخمة، يواصلون تجميع العملة بوتيرة مذهلة".

أكثر من 64 ألف بيتكوين في حيازة حيتان البيتكوين

وعمن وصفهم بـ “حيتان البيتكوين”، قال مخلص الناظر: "في الثلاثين يومًا الماضية، أضافت هذه الحيتان أكثر من 64 ألف بيتكوين إلى حيازاتها. بالأسعار الحالية، هذا يعادل استثمارًا يتجاوز 5.2 مليار دولار. ما يجعل هذه الحركة مثيرة للاهتمام هو توقيتها: بينما يسيطر الخوف على مشاعر المستثمرين الأفراد، وتتزايد المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي التي تتحدث عن انهيار محتمل أو فقدان الثقة في السوق، يبدو أن الأموال الذكية ترى الصورة بشكل مختلف تمامًا."

64 ألف بيتكوين في يد الحيتان، فيتو



وكشف مخلص الناظر عن تحركات حيتان البيتكوين، فقال: "هذا التناقض بين سلوك الحيتان وتحركات السعر يستحق التأمل، عندما انخفضت بيتكوين من 100 ألف دولار إلى 82 ألف دولار، كان من المتوقع أن يبيع كبار المستثمرين لتقليل خسائرهم، لكنهم بدلًا من ذلك زادوا حيازاتهم باستمرار."

وأكد الدكتور مخلص الناظر أن "التاريخ يقدم أدلة على أن مثل هذه الحركات غالبًا ما تسبق ارتفاعات كبيرة، في عام 2020، على سبيل المثال، شهدت فترات تراكم الحيتان خلال التصحيحات السعرية صعودًا مذهلًا لاحقًا، حيث قفزت بيتكوين من 10 آلاف دولار إلى أكثر من 60 ألف دولار في أشهر قليلة."

صعود البيتكوين ليس مضمونًا



وعما إذا كان صعود للبيتكوين مضمونًا، قال الدكتور مخلص الناظر "بالطبع لا. سوق العملات الرقمية لا يزال مليئًا بالمخاطر، من التغييرات التنظيمية إلى تقلبات السيولة العالمية، بعض المحللين يرون أن هذا التراكم قد يكون محاولة لدعم الأسعار مؤقتًا، أو حتى استراتيجية للاستفادة من تقلبات مستقبلية. ما لا يمكن إنكاره هو أن الحيتان، بمواردها الهائلة وإمكانية وصولها إلى معلومات السوق المتقدمة، تملك منظورًا لا يمتلكه المستثمر العادي".

سوق البيتكوين يسبب مخاوف، فيتو



وتساءل مخلص الناظر "بالنسبة للمستثمرين الأفراد، يطرح هذا تساؤلات مهمة: هل الانخفاض الحالي فرصة للشراء بسعر مخفض، أم أن الحذر هو الخيار الأذكى؟"

ووجه مخلص الناظر نصائح للدخول في سوق العملات المشفرة، فقال: "إذا كنت تفكر في الدخول إلى السوق، فإن مراقبة تحركات الحيتان قد تعطيك فكرة عن الاتجاهات المستقبلية، لكنها ليست بديلًا عن البحث الشخصي والتخطيط المالي السليم. من ناحية أخرى، إذا كنت تملك بيتكوين بالفعل، فقد يكون تراكم الحيتان إشارة إيجابية تدفعك للاحتفاظ باستثمارك بدلًا من البيع في لحظة ذعر."



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