الجمعة 07 مارس 2025
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اقتصاد

إجراء جديد من ترامب لدعم العملات المشفرة

البيتكوين، فيتو
البيتكوين، فيتو

وقّع الرئيس دونالد ترامب أمرا تنفيذيا ينص على إنشاء الحكومة الأمريكية "احتياطيا استراتيجيا من البيتكوين"، وهو ما يمثل دعما كبيرا لصناعة العملات المشفرة التي أسهمت بسخاء في تمويل حملته الرئاسية الأخيرة.

فورت نوكس رقمي 

 

وقال ديفيد ساكس، مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات الرقمية، على شبكات التواصل الاجتماعي، إن هذا الاحتياطي سيكون "نوعا من فورت نوكس رقمي". وفي الولايات المتحدة، فورت نوكس هو المكان الذي تخزن فيه الحكومة الأميركية احتياطاتها من الذهب.

وفقا لساكس، تمتلك الولايات المتحدة بالفعل حوالي 200 ألف بيتكوين، تبلغ قيمتها زهاء 17.5 مليار دولار بالأسعار الحالية. وقد تم الحصول على هذه الأصول من جانب المحاكم ولم يتم شراؤها من قبل الحكومة الأمريكية.

 

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الحكومة الاميركية العملات الرقمية التواصل الاجتماعي صناعة العملات المشفرة شبكات التواصل
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