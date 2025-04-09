الصين بدأت التصعيد ضد أمريكا، خبير اقتصادي يكشف سر عودة سيناريو التمويل المسلح

الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أكد الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، الدكتور مخلص الناظر، أن الصين بدأت في التصعيد والرد بقوة على الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الرسوم الجمركية التي فرضتها على الصين، والتي بلغت نسبتها 104%.

الصين بدأت تصعيد حربها التجارية ضد أمريكا

وأشار الدكتور مخلص الناظر إلى أن الصين بدأت تصعيد نقدي في حربها التجارية، وذلك باستخدام أدواتها النقدية للرد على التصعيد الأمريكي، حيث طلب البنك المركزي الصيني من البنوك الحكومية تقليص مشترياتها من الدولار الأمريكي.

الصين بدأت تصعيدها ضد أمريكا، فيتو



كما كشف مخلص الناظر عن عودة سيناريو "التمويل المسلح" إلى الطاولة، بما يمثل ضغوط متزايدة على الدولار، وتدخل محتمل في سوق العملات، الأمر الذي يمثل قلق عالمي من تدويل الحرب التجارية.

وقال الدكتور مخلص الناظر بشأن التصعيد الصيني والحرب التجارية العالمية: “الرد الصيني بدأ… وبقوة. في خطوة لافتة تحمل أبعادًا سياسية واقتصادية عميقة، طلب البنك المركزي الصيني من البنوك الحكومية تقليص مشترياتها من الدولار الأمريكي، وذلك ردًا على فرض رسوم جمركية بنسبة 104% دخلت حيز التنفيذ منتصف الليل”.

عودة سيناريو التمويل المُسلح بين الصين وأمريكا

وأكد الدكتور مخلص الناظر أن التصعيد الصيني “ليست مجرد تعليمات تقنية… بل إشارة واضحة إلى: استعداد الصين لاستخدام أدواتها النقدية في الرد التجاري، وبداية تصعيد نقدي– مالي مقابل الحرب التجارية، مع عودة سيناريو “weaponized finance”، أي التمويل المُسلح، إلى الطاولة”.

عودة سيناريو التمويل المسلح، فيتو



وعما يعنيه التمويل المُسلح للسوق، قال الدكتور مخلص الناظر: إن "الذي قد يعنيه هذا للسوق..

1. ضغوط متزايدة على الدولار: تقليص الطلب الصيني على الدولار (أكبر حامل خارجي له) قد ينعكس على قوة العملة على المدى المتوسط.

2. تدخل محتمل في سوق العملات: الصين قد تسعى إلى كبح ارتفاع اليوان، أو على العكس، إلى تخفيضه لتحييد أثر الرسوم.

3. قلق عالمي من تدويل الحرب التجارية: ما بدأ كرسوم جمركية قد يتحول إلى صراع أوسع يشمل الاحتياطيات، تدفقات رأس المال، وحتى تسعير الطاقة.

الصين لن تكتفي بردود تقليدية على تصعيد أمريكا

وأكد مخلص الناظر أن “التوقيت مهم: فالرسوم الجمركية دخلت حيز التنفيذ منتصف الليل، وتحرك الصين جاء فورًا، ما يرسل إشارة واضحة إلى الأسواق بأنها لن تكتفي بردود تقليدية”.

حرب تجارية عالمية والصين تصعد، فيتو



وأشار إلى أن "العين الآن على تحركات اليوان في الأسواق المفتوحة، قرارات محتملة من PBoC بشأن أسعار الفائدة أو أدوات السيولة، ورد فعل البيت الأبيض"، متسائلًا: "هل سنرى إجراءات جديدة تخص "التلاعب بالعملة"؟

وأوضح مخلص الناظر: "الخلاصة.. نحن لا نشهد فقط حرب رسوم، بل حرب عملات قيد التكوين.والمستثمر الذكي يقرأ الرسائل من بين السطور، لا من العناوين فقط".

الجميع يركض نحو المخرج وبيع كل شيء

وأكد الخبير الاقتصادي مخلص الناظر أن “الكل يركض نحو المخرج، في لحظات نادرة فقط نشهد سوقًا يُباع فيه كل شيء دفعة واحدة: الأسهم، الذهب، السندات، النفط.. جميعها تتراجع في آنٍ واحد، ضاربة بعرض الحائط كل العلاقات التاريخية المعروفة بين الأصول”.

بيع الذهب والأصول، فيتو

وقال الناظر: “هذا ليس تصحيحًا عاديًا. ما يحدث الآن هو بحث محموم عن السيولة. الجميع يريد الكاش—لكن القليل فقط قادر على الخروج في الوقت المناسب”.

وقال مخلص الناظر: “في الأسواق، حين تُباع الأصول غير المترابطة كلها معًا، فغالبًا لا يكون السبب تحوّلًا في الأساسيات، بل حالة من الذعر، تصفية مراكز قسرية، أو إعادة تسعير واسعة للمخاطر”.

وأضاف: "أحد أقدم القواعد في الأزمات: "بع ما تستطيع، لا ما تريد.."، متسائلًا: "هل نحن أمام ذعر مؤقت وفرصة للشراء؟ أم أننا نعيش بدايات تفكك أوسع في النظام المالي العالمي؟ الوقت وحده كفيل بالإجابة".



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