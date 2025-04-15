تصنيع صواريخ ومسيرات، الأردن يحبط مخططات إرهابية لإثارة الفوضى والتخريب بالبلاد

أعلنت المخابرات الأردنية، اليوم الثلاثاء، إحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة.

تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة

ولفتت المخابرات الأردنية إلى أن المخططات تشمل تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب في الخارج، مشيرة إلى أنه تمت إحالة القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة

وشملت المخططات تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية ومشروع لتصنيع مسيرات.

وأفادت المخابرات الأردنية باعتقال 16 ضالعا بالمخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.

وعلى الجانب الأخر قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع الماضى: "نعمل معا لتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وضمان الأمن والاستقرار للمنطقة".

الأردن يحذر من استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني

وأضاف الصفدي: "أولوياتنا الأولى تتمثل في وقف المذبحة والجنون الإسرائيلي بقطاع غزة الدمار في القطاع يفوق الوصف وأرقام الضحايا والخسائر هي الأكبر في التاريخ المعاصر".

وتابع: "نرى نمطا جديدا من التصعيد الإسرائيلي حيث يسعى الاحتلال لتحقيق انتصار استراتيجي في غزة والضفة الغربية واستمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين لن يجلب الاستقرار للمنطقة".

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